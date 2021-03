Ce qui change le 1er avril 2021 pour les automobilistes

E85 : la conversion possible sur les modèles à filtres à particules

Suite à la publication d'un arrêté au Journal Officiel début mars, l'installation d'un kit de conversion E85 devient enfin possible sur les véhicules à moteur essence équipés d'un filtre à particules. Soit les modèles les plus récents, qui vont enfin profiter d'un carburant qui coûte moins de 70 centimes le litre. Autre catégorie de véhicules enfin concernée à partir du 1er avril : ceux de plus de 15 CV. Désormais, neuf voitures essence sur dix sont compatibles.

Autre nouveauté liée à l'E85 : la région Grand Est lance une nouvelle campagne d'aides, avec un boîtier à 1 €, dans la limite d'une aide de 900 €. Qualité limitée à 1000 dossiers.

À lire sur Caradisiac > Toutes les infos sur les nouvelles possibilités de conversion E85

Fourrière : fin de la réforme

En novembre 2020, l'État a lancé une réforme des démarches dans les fourrières. Le but : simplifier les procédures d'entrée, de sortie et de gestion des véhicules. Parmi les principaux changements : une nouvelle fiche descriptive de l'état du véhicule, la fin de l'expertise et le fait qu'un véhicule à la valeur marchande jugée insuffisante est déclaré abandonné au bout de dix jours.

Après avoir été déployé à de nouveaux départements le 1er février puis le 1er mars, l'État termine la mise en place de ces changements sur l'ensemble du territoire le 1er avril 2021.

À lire sur Caradisiac > Toutes les infos sur la réforme des fourrières

Rappels : un nouveau site pour s'informer

En avril, le gouvernement va lancer un nouveau site internet dédié aux rappels. On y trouvera ainsi un inventaire des produits qui présentent un défaut et font l'objet d'une campagne de rappel. Il sera bien sûr question d'automobile sur ce site. Les professionnels seront obligés de faire une déclaration sur le site "Rappel Conso", ce qui permettra aux consommateurs d'être mieux informés.

Aides à l'achat pour les plus modestes : un nouveau micro-crédit

Il a été lancé fin mars, c'est l'occasion de le remettre en avant pour ceux qui seraient passés à côté. Le gouvernement a lancé un micro-crédit pour aider les plus modestes à changer de véhicule. Le montant du crédit peut s’élever jusqu’à 5 000 €, avec un remboursement sur maximum cinq ans. Le crédit est garanti à 50 % par l’État. Il faut acheter un véhicule neuf ou d'occasion avec moteur électrique, hybride rechargeable ou thermique Crit'Air 1. Le micro-crédit s'ajoute aux bonus et primes conversion.

À lire sur Caradisiac > Toutes les infos sur ce nouveau microcrédit

Carte-grise : de nouvelles bornes à La Poste

En 2020, La Poste a testé deux bornes "carte-grise" dans des magasins parisiens. Elle élargit l'expérience à 50 sites situés en Île-de-France. Ces bornes permettent d'avoir un certificat provisoire d'immatriculation en moins de 15 minutes, sans passer par le site de l'ANTS. La carte grise définitive est envoyée au domicile en quelques jours. Le service est facturé 29,90 €.