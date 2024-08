Ce qui change pour les automobilistes français en cette rentrée 2024

Fini les vacances, c’est déjà la grande semaine de rentrée pour les automobilistes français après des semaines passées à se passionner pour les jeux olympiques et à conduire jusqu’aux plages.

Cette année, les jeux olympiques et paralympiques vont d’ailleurs leur compliquer un peu la vie en région parisienne pendant les premiers jours, et ils devront aussi rouler plus lentement sur le périphérique. Ceux qui utilisent des voitures anciennes risquent aussi de vivre un vrai cauchemar dans certaines villes du pays à partir de cet hiver et les motards n’auront plus autant de droits dans les bouchons.

La circulation parisienne reste perturbée pendant les Jeux paralympiques 2024

En région parisienne, la majeure partie des voies réservées créées pour les jeux olympiques 2024 de Paris resteront inaccessibles jusqu’au 8 septembre (voir jusqu’au 11 septembre). Sont concernées celles situées sur l’A4 entre Collégien et la porte de Bercy (de nouveau « fermée » du 30 août au 8 septembre), l’A12 entre Rocquencourt et Montigny le Bretonneux (fermée du 27 août au 8 septembre), l’A13 entre Saint-Cloud et Rocquencourt (interdite du 27 août au 8 septembre), la RN13 entre Porte Maillot et La Défense (fermée du 27 août au 8 septembre), le périphérique parisien (fermée du 22 août au 11 septembre) et le boulevard circulaire de La Défense (fermée du 22 août au 11 septembre). Mais aussi celles situées sur l’A1 entre l’aéroport Roissy Charles de Gaulle et porte de la Chapelle ainsi que celles de l’A86, l’A104 entre Collégien et Saint-Thibault-des-Vignes, qui n’ont même pas réouvert entre les jeux olympiques et paralympiques.

Le périphérique parisien désormais limité à 50 km/h

A partir du 14 septembre 2024, le périphérique parisien limitera la vitesse maximale légale à 50 km/h au lieu de 70 km/h. Les mauvaises langues diront que la vitesse moyenne sur ces voies n’excède que rarement les 50 km/h actuellement, même si cela augmentera inévitablement les temps de trajets en-dehors des heures de pointe.

La fin de l’inter-files pour les deux roues

Mise en place à titre expérimental en 2021, la circulation « inter-files » des deux et trois roues dans les bouchons redeviendra interdite à partir du 14 septembre 2024. En théorie, les utilisateurs de ces engins n’auront donc plus le droit de rouler entre les filles en remontant les voitures. Mais entre la théorie et la pratique, il y a évidemment un monde c’est bien connu.



La grande inconnue des ZFE Crit’Air 3

Alors que Marseille a finalement renoncé à interdire la circulation des voitures à vignette Crit’Air 3 (diesel d’avant 2011 et essence d’avant 2007) comme elle devait le faire au 1er janvier 2025 au plus tard, Lyon prévoit toujours de la mettre en place à partir de la même date pour ces autos. Or selon l’Insee, l’interdiction d’accès à la ZFE de Lyon pour les véhicules Crit’Air 3 (et plus anciens) concerne environ 30% des autos qui y circulent ! Voilà pourquoi il est largement possible que la ville de Lyon ne décide de faire machine arrière sur le sujet dans les semaines à venir. Rappelons que Paris doit également appliquer la même mesure aux mêmes dates et que dans le cas de la capitale aussi, cette interdiction risque de faire beaucoup de mécontents parmi les automobilistes de la région.

Des voitures neuves avec plus de « bips »

Désormais obligatoire pour tous les véhicules neufs, la fameuse norme européenne GSR2 contraint les constructeurs à ne commercialiser que des modèles dotés de ces nouveaux équipements de « sécurité ». S’il y a des éléments positifs (comme l’obligation d’avoir des radars de recul ou un dispositif d’aide au freinage d’urgence), l’alerte de franchissement de limite de vitesse ou celle du franchissement de ligne pourront vite devenir lassantes. Rappelons que ces systèmes resteront heureusement désactivables. Et que certaines autos en petite série, comme l’Alpine A110, y échapperont.