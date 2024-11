La chaîne Youtube I Do Cars spécialistes des démontages les plus étonnants publie sur la toile une vidéo particulièrement intrigante. Le sujet concerne un moteur V10 d'Audi S6 n'ayant plus que 9 pistons encore en place.

Les séquences du démontage s'enchaînent dans une vidéo de 57 minutes. Chaque nouvelle étape dévoile un problème plus grave que le précédent. De quoi comprendre que rien n'est envisageable pour cette mécanique plutôt noble.

Ce V10 Audi n'a plus que 9 pistons

Des morceaux partout

Dès les premières minutes, le mécanicien youtubeur trouve une bougie à l'électrode totalement écrasée. Une première piste concernant l'emplacement de la pire nouvelle concernant ce bloc. Le passionné poursuit le démontage avec les couvercles de la distribution. Il trouve ici des morceaux de métal encore moins rassurants. Plus tard, I Do Cars tombe sur des cylindres rayés, un piston cassé en deux et même un cylindre dans lequel il n'y a plus de piston du tout. Cette fois c'est sûr : ce moteur est bon pour la poubelle.

L'Audi S6, une familiale survitaminée

Difficile de comprendre comment ce moteur a cassé. Pour mémoire, l'Audi S6 génération C6 5,2l V10 délivre au sol 435 chevaux pour 540 Nm de couple. Une artillerie qui lui permet en 2006 d'abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 5,3 secondes avant d'atteindre une vitesse de pointe bridée à 250 km/h. Une auto vendue à l'époque 92 950 €.