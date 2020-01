CES 2020 : Fiat Chrysler présentera le concept Airflow

Les constructeurs automobiles investissent de plus en plus ce qui est, à la base, un salon plutôt dédié aux géants du secteur de la Tech. Le CES de Las Vegas est donc devenu une place de choix pour découvrir des technologies que l'on pourra retrouver demain dans nos autos. Et cela illustre aussi la place très importante de ces technologies dans le monde automobile, quitte à délaisser d'autres choses comme les motorisations et les liaisons au sol.

Pour FCA, le CES de Las Vegas sera l'occasion de dévoiler deux concepts : le premier, déjà connu, puisqu'il s'agit de la Centoventi, l'auto qui était censée préfigurer la future Panda, dévoilée lors du dernier salon de Genève.

Le second concept est inédit : l'Airflow. Il reprend le nom d'une Chrysler de luxe produite juste avant la Seconde Guerre Mondiale. Pour FCA, ce concept est l'occasion de parler de mobilité du futur "premium" et de dévoiler quelques pistes sur les futures planches de bord, avec un écran tactile intégré et une instrumentation numérique. La console centrale, très épurée et relativement compacte, tranche avec ce que l'on trouve dans les productions américaines du groupe italo-américain aujourd'hui.