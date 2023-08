Cette célèbre Countach bientôt disponible aux enchères

Véritable avatar sur roues, l'automobile permet aux réalisateurs de cinéma de traduire par l'intermédiaire d'un objet de consommation l'état d'esprit du propriétaire du véhicule. Et dans ce cas de figure, la spectaculaire Lamborghini Countach 25th Anniversary convient parfaitement au sulfureux personnage de Jordan Belfort, incarné dans le film "The Wolf of Wall Street" par Leonardo Dicaprio. La sienne (enfin, la seule restante sur les deux utilisées) sera à suivre prochainement lors d'une vente aux enchères.

Du côté des chiffres donc, le spécialiste des ventes au marteau RM Sotheby's indique que seuls 12 exemplaires ont été produits dans cette configuration Bianco Polo avec sellerie Bianco. L'auto dispose en outre de son bloc V12 5,2 litres délivrant via une boîte manuelle cinq rapports la bagatelle de 455 chevaux. De quoi afficher des performances bien supérieures à ce qui se faisait à l'époque. Combinez cela à l'histoire si particulière de cette voiture pour espérer atteindre des sommets lorsqu'il s'agira de sortir le chéquier.

Préparez entre 1,4 et 1,8 million d'euros

Sachant cela, RM Sotheby's prend de l'avance pour communiquer sur cette vente très spéciale. Les festivités se dérouleront effectivement le 8 décembre prochain à New York lors de la Sotheby's Luxury Week. Les premières estimations évoquent pour cette auto d'exception un tarif situé entre 1,5 million et deux millions de dollars. Cela représente au cours actuel l'équivalent de 1,37 million à 1,83 million d'euros. Rendez-vous dans quelques mois pour découvrir la somme atteinte au coup de marteau.