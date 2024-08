Avec ses projecteurs pop-up, son gabarit mesuré, son entretien facile et son design intemporel, la Mazda MX-5 première du nom (nom de code NA) maintient une popularité exemplaire. La preuve : le roadster a droit lui aussi à sa vidéo de sortie de grange sur la chaîne spécialisée dans ce type d'exercice WD Detailing.

L'idée consiste à trouver des véhicules négligés plusieurs années pour les remettre sur la route. Un concept qui fait mouche, qui donne irrésistiblement envie de voir l'évolution entre l'avant et l'après. Les créateurs généralistes ayant recours à cette astuce captivante appellent ça du "contenu satisfaisant". Dans ce cas de figure, difficile de nommer ça autrement.

Une transformation spectaculaire

Les experts en nettoyage automobile commencent par une couche généreuse de mousse, puis un bon coup de jet haute pression à l'extérieur. Les travaux se poursuivent ensuite sous le capot en glissant le bec d'un aspirateur dans la baie moteur. Les manœuvres plus minutieuses prennent le relais avec un nettoyage en profondeur du moteur et des recoins de carrosserie passés au pinceau avant un nouveau coup de jet global. Enfin, les sièges sont démontés, traités et aspiré tout comme les moquettes. En omettant les jantes en tôle dégradées par le temps, le rendu final donne l'illusion que cette MX-5 sort de concession.

Cette MX-5 abandonnée depuis 6 ans revient sur la route

Un grand classique

Pour mémoire, la côte de la Mazda MX-5 poursuit sa montée d'année en année. Une valeur qui progresse grâce à son comportement routier ludique, sa fiabilité éprouvée et son look unique. Cela dit, pour les intéressés, il est préférable de s'orienter vers un moteur plus puissant que le bloc 1.6l de 90 chevaux jugé un peu limité pour ce roadster iconique.