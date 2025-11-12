Cette Porsche 911 servait de garde-manger pour un écureuil

Nos confrères de la publication américaine Carscoops rapportent sur la toile l’histoire insolite du fan de Porsche Markos Marzouca. D’après ses dires, passer quotidiennement devant cette Porsche 911 Targa de première génération en allant à son travail le motive à trouver son propriétaire pour tenter de l’acheter. Une manœuvre ambitieuse compte tenu du fait que les précédentes tentatives par d’autres personnes se soldaient par des échecs.

Markos fait bien de se lancer. Le jour de sa demande, la vente de la voiture est acceptée. Une excellente nouvelle qui lui permet de débâcher l’Allemande rétro et de découvrir son habitacle rempli de pignes de pin. Une réserve qui indique qu’un écureuil emploie l’auto pour son garde-manger. Après un nettoyage en profondeur, les dégâts du stockage en extérieur sur une si longue période font leur apparition : toute la partie inférieure de la 911 demande de sacrés travaux.

Une déclinaison lancée pour le marché américain

Pour rappel, la Porsche 911 Targa première du nom fait son apparition il y a 60 ans pour répondre aux normes de sécurité du marché américain. Les cabriolets jugés trop dangereux ne peuvent à l’époque plus être homologués outre-Atlantique. Ferry Porsche pense donc à une variante à mi-chemin entre le coupé et la découvrable baptisée Targa. Avec son arceau et sa bulle arrière, cette 911 donne en 1965 naissance à une toute nouvelle lignée au look très spécial.