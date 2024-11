Cette vieille Mercedes-Benz W 196 R va devenir de très loin la Formule 1 la plus chère de l'histoire

Dans l’histoire des Mercedes de légende, la W196 en tient une sacrée couche. Introduite en 1954, elle marquait le grand retour de la marque à l’étoile en Formule 1. Motorisée initialement par un huit cylindres en ligne de 2,5 litres développant 260 chevaux, elle a littéralement dominé le championnat du monde en remportant 10 courses jusqu’à la fin de la saison 1955, sacrant à deux reprises Juan-Manuel Fangio à son volant.

Construite à dix exemplaires au total, cette W196 n’a jamais été vendue par Mercedes à des collectionneurs privés par le passé. Quatre de ses exemplaires avaient été cédés à des musées (les six autres sont toujours en Allemagne chez Mercedes) et c’est donc une grande première de voir le numéro de châssis 00009/54, actuellement possédé par l’Indianapolis Motor Speedway Museum, proposé à la revente.

Une valeur record ?

Engagé en course à partir de 1955, il a remporté le grand prix d’Argentine cette année-là avec Jean-Manuel Fangio au volant et a également été piloté par Stirling Moss lors de la même saison.

RM Sotheby’s, qui vendra la voiture le 1er février prochain à Stuttgart, estime sa valeur à « plus de 50 millions d’euros ». Cette estimation paraît même un peu basse compte tenu de l’histoire et du pedigree de la voiture, seul exemplaire qu’il est possible de racheter. Rappelons que l’un des deux exemplaires du coupé 300 SLR Uhlenhaut, mécaniquement proche de la W196, a été vendu 135 millions d’euros en 2022. Théoriquement, la W196 peut battre les 70 millions d’euros de la Ferrari 250 GTO.