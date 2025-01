« ceux qui pensent bannir l'hybride et l’hybride rechargeable se trompent »

En 2024, le marché des flottes a connu une année morose. Les mises à la route VP et VUL ont reculé de 4,4 % sur les canaux B2B (LLD, entreprises et administrations), avec 792 087 unités écoulées en 12 mois selon AAA Data. Une année chahutée où Toyota est un des rares constructeurs à avoir rempli ses objectifs. le point avec Thomas Gérard, Directeur des ventes sociétés chez Toyota France.

Une année 2024 fidèle aux prévisions

Tout le long de l'année la marque a bénéficié d’une forte médiatisation : jeux olympiques, 5 millionième voiture produite à Valenciennes et également d’un contexte favorable autour de l'hybride. Cela rejaillit forcément sur le business.

Nous sommes à 5,6 % de part de marché VP et VU afin 2024. Sur le VP la progression de Toyota (4e marque du marché français) est supérieure à +22 %, soit également un point de plus que 2023. Sur le marché VU, malgré la perte de 2 000 mises à la route de notre pick-up Hilux, soit environ un 1/3 du volume (suspension de livraison pour irrégularité dans la certification des motorisations diesel NDLR) nous finissons 5e marque sur le marché français avec une progression d’un point. Nos fourgons Proace et Proace City qui termine l’année au pied du podium. Même si nous restons très loin des marques françaises leaders sur ce segment, le résultat est positif. Nous avions, sans prétention, prévu d’être à ce niveau.

Fiabilité, proximité, réactivité

Toyota est une des 3 marques les plus fiables au monde (Derrière Subaru en 2025 source Consumer Reports) . Cela représente un gros gage de sérénité pour nos clients. Et c’est sur cela que nous nous appuyons pour développer nos offres service et améliorer notre notoriété.

82 % des ventes à société se font via des clients monoprocesseur, commerçants et TPE. Nous faisons en sorte de couvrir un territoire local via notre réseau. C’est sur ce modèle que nous nous sommes déployés sur le B2B. Aujourd’hui nous sommes en capacité aussi de nous adresser à des grands comptes, et nous le faisons notamment via les acteurs de la LLD, mais cela demande beaucoup d'expertise beaucoup d'attention et mobilise beaucoup d’énergie et de moyens. Or cela doit se faire sans porter préjudice à nos clients traditionnels. Nous accordons une importance primordiale à la notion d’accompagnement. Par exemple, avec Toyota relax nos clients ont la possibilité de prolonger la garantie de son véhicule jusqu'à 10 ans. Pour immobiliser le moins possible un véhicule, nous mettons 2 techniciens de maintenance fourgons en même temps sur le véhicule pour réduire le temps d'intervention. Nous apprenons aussi aux professionnels à bien répartir les charges dans leur véhicule afin d’optimiser le comportement routier du véhicule donc sa consommation. Une notion de proximité dont nous récoltons les fruits.

Bannir le PHEV, une erreur

Quand certains parlent de bascule en tout électrique nous parlons d'hybride et d’hybride rechargeable qui permet de verdir le parc avec zéro contrainte utilisateur. À ceux qui pensent que le PHEV est à bannir dans son ensemble, je pense qu’ils se trompent. Chez Toyota notre technologie PHEV est extrêmement efficiente (autonomie batterie 100 km WLTP NDLR). Il est fort probable que nos PHEV demeurent en dessous de 50 g/km d’émission de CO2, même en cas de changement des normes d’homologation (qui verrait le taux d’émissions des PHEV doublé NDLR) .

En 2025, 90 % de nos ventes se feront sur l’hybride, dont 10 % à 12 % en PHEV. Le marché entreprise l’électrique ne représente que 15 % des ventes, il y a 85 % des ventes qui se font sur d'autres technologies. La loi LOM impose un quota de 20 % de véhicules à très faibles émissions en 2024. En dehors de ces quotas, il reste 80 % du marché à satisfaire. Nous avons la conviction qu’entre l'électrique et le thermique il y a un chemin qui s'appelle l'hybride, y compris l’hybride rechargeable, qui est extrêmement vertueux pour la transition écologique