Champion constructeur en F1 pour la 6ème fois, Red Bull se rapproche des écuries légendaires

Fondée à la fin de l’année 2004 après le rachat de l’écurie Jaguar Racing par la plus grosse marque de boissons énergisantes du monde, Red Bull Racing court en Formule 1 depuis la saison 2005. Grâce à des personnes clés comme le génial ingénieur Adrian Newey, membre de l’écurie depuis 2006, cette drôle d’écurie au nom pétillant est vite montée en puissance jusqu’à devenir imbattable à partir de la saison 2010, début d’une grande période de domination étendue jusqu’en 2013 avec quatre titres de champion pilote (Sebastian Vettel) et quatre titres constructeurs, obtenus avec des moteurs Renault.

Après une séparation douloureuse avec les motoristes français à la fin de l’année 2018, régulièrement critiqués par Red Bull depuis le passage aux moteurs turbo hybrides en 2014, la nouvelle association avec Honda a été fructueuse elle aussi : au terme d’une saison 2021 absolument passionnante contre la Mercedes de Lewis Hamilton, Max Verstappen est devenu champion sur Red Bull Honda.

Déjà six titres constructeurs et bientôt sept titres pilotes

C’était le début d’une nouvelle ère de domination de Red Bull en Formule 1 avec des saisons tout aussi soporifiques que celles de la domination de Sebastian Vettel lors de la dernière décennies (ou celles de Lewis Hamilton chez Mercedes et celles de Michael Schumacher chez Ferrari). Red Bull vient d’être sacré champion du monde constructeur au Grand Prix du Japon ce week-end et fêtera bientôt le titre pilotes de Max Verstappen pour cette même saison puisqu’il ne peut plus être rattrapé à la régulière par ses rivaux. Le succès est impressionnant pour Red Bull qui ne compte désormais plus qu’un titre constructeur de moins que Lotus (8) et deux de moins que l’autre écurie historique McLaren (8), à égalité avec Mercedes. Williams, autre nom légendaire de la F1, compte 9 titres.

Les seize titres constructeurs de Ferrari restent hors d’atteinte mais compte tenu de la domination actuelle de Red Bull, l’écurie pourrait égaler Lotus la saison prochaine et rejoindre McLaren et Mercedes dès la saison 2025. Avant l’arrivée d’une nouvelle réglementation en 2026 qui pourrait rebattre les cartes ? Les spectateurs, un peu lassés de voir Max Verstappen et Red Bull survoler toutes les courses ou presque, l’espèrent de tout cœur.