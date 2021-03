Citroën C3 Aircross restylé : prix à partir de 18 850 €

Le choix des moteurs

Il ne change pas. En essence, on retrouve le PureTech décliné en 110 et 130 ch. Le plus puissant a d'office la boîte automatique EAT à 6 rapports. Côté diesel, il y a le Blue HDi de 110 ch avec boîte manuelle 6 rapports et le Blue HDi de 120 ch avec l'EAT 6 rapports.

Les finitions et principaux équipements de série

Live : alerte franchissement de ligne blanche, reconnaissance des panneaux de signalisation, phares LED, régulateur/limiteur de vitesse, rétros électriques et dégivrants, autoradio avec Bluetooth et prise USB, ordinateur de bord, allumage automatique des feux, vitres avant électriques, volant réglable en hauteur/profondeur, banquette 1/3-2/3.

Feel : Live + écran tactile 7 pouces, climatisation.

Feel Pack : Feel + aide au stationnement arrière, antibrouillards LED, rétros rabattables électriquement, vitres et lunette arrière surteintées, barres de toit noir brillant.

Shine : Feel Pack + freinage d'urgence automatique, alerte risque de collision, navigation sur écran tactile 9 pouces avec services connectés pendant 3 ans, jantes 16 pouces, climatisation automatique, capteur de pluie, décors extérieurs noir brillant.

Shine Pack : Shine + accès/démarrage mains libres, banquette coulissante, jantes 17 pouces, aide au stationnement avant, caméra de recul, toit peint en noir, rideaux pare-soleil arrière, accoudoir central conducteur, dossier du siège passager rabattable.

La série spéciale C-Series

Cette série spéciale est conservée. Elle est basée sur le niveau Feel Pack, avec en plus : la climatisation automatique, le capteur de pluie et la navigation sur écran tactile 9 pouces. Il y a une personnalisation spécifique, avec toit peint en noir, décors extérieurs rouge anodisé, jantes 16 pouces diamantées. À bord, on a une sellerie inédite et des surtapis avant/arrière.

Les prix