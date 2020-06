Citroën C3 restylée : à quoi ressemble la version de base ?

Petit coup de jeune pour la C3, avec le nouveau visage de Citroën. L'auto profite de sa refonte pour revoir sa gamme, mais la version de base reste la Live, à 15 200 € avec l'essence PureTech 83 ch. À quoi ressemble-t-elle ? Embarque-t-elle l'essentiel ?

À l’extérieur

On rappelle que le principal changement esthétique se trouve au niveau de la calandre, avec des barres inférieures qui plongent désormais le long des optiques. Et le bon point est que les projecteurs principaux sont désormais à LED, dès l'entrée de gamme. Le reste de la présentation est en revanche très basique : pas d'élargisseurs d'ailes et de bas de caisse (en série dès le 2e niveau Feel), pas d'Airbumps et d'inserts décoratifs dans le bouclier avant (en série dès le Feel Pack), roues de 15 pouces avec enjoliveur (jantes 16 pouces en Shine). Heureusement, les poignées de portes sont peintes ! Petite coquetterie de la Live : les rétros sont peints en noir. La teinte gratuite est ce sable nacré.

À l’intérieur

Bon point : le bandeau décoratif central est peint dans une teinte claire, ce qui apporte une touche de gaieté. Autre aspect positif : le volant avec commandes intégrées et décors chromés. Le reste semble forcément plus basique, même s'il y a la radio, ce qui évite un trou dans la planche de bord ! C'est un petit écran monochrome, l'écran tactile couleur 7 pouces arrivant au niveau Feel Pack. Pour l'instrumentation, c'est la même sur toute la gamme, la C3 n'ayant pas eu le droit à un grand écran à ce niveau.

L'équipement

Il y a en série : alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, radio Bluetooth, vitres avant électriques, banquette 1/3-2/3, volant réglable en hauteur et profondeur. Il manque surtout la clim, qui n'est même pas proposée en option.

Au final

C'est le niveau de base d'une citadine. On lui pardonne donc une présentation un peu basique et l'absence de clim. Celle-ci est en série sur le niveau au-dessus, la Feel, pour 1 200 € de plus (avec rétros électriques et dégivrants).

> La version haut de gamme pour comparer : Shine Pack

En série : jantes 17 pouces diamantées, peinture bi-ton, Airbumps, inserts décoratifs peints, écran tactile 7 pouces…