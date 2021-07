Citroën C3 You! : le bon rapport prix/équipements

Deux séries spéciales de la C3 vont rejoindre les concessions Citroën à la rentrée. Elles sont placées chacune d'un côté de la gamme de la citadine. Alors que la Saint-James se fait chic, cette nouvelle You! jouera la carte du positionnement attractif.

Elle est basée sur le deuxième niveau de finition Feel. Celui-ci a en série l'alerte de franchissement de ligne, la reconnaissance des panneaux, le régulateur de vitesse, les phares LED, la radio Bluetooth, le volant réglable en hauteur et profondeur, la climatisation, les rétros électriques et dégivrants, la banquette 2/3-1/3, les vitres avant électriques ou encore l'ordinateur de bord.

La You ! ajoute un look plus soigné. Si on retrouve les enjoliveurs 15 pouces avec les élargisseurs d'aile, la série spéciale a des antibrouillards avec des décors blancs. Les coques des rétros sont aussi peintes en blanc. Le toit blanc est en revanche en option.

L'intérêt de cette C3 You!, c'est son prix. Avec le moteur essence PureTech de 83 ch, le seul proposé, il est de 14 490 €. Or, la version Feel avec le même moteur coûte 16 800 € ! Soit un cadeau de 2 310 €, et même plus en prenant en compte les équipements gagnés. La You! est donc une proposition très intéressante !