Citroën C4 : une première série spéciale C-Series

Depuis fin 2019, Citroën propose la série spéciale C-Series, qui promet un bon rapport prix/équipements au cœur de la gamme. Cette version fait l'objet d'une "nouvelle collection". À cette occasion, elle arrive dans l'offre de la dernière génération de C4.

Cette série spéciale profite d'un pack color inédit, avec une teinte bronze anodisé. Cela correspond à l'entourage des antibrouillards et au décor sur les protections des portes. Il y a des jantes 18 pouces, mais pas de look spécifique pour elles. Ce sont les mêmes que celles de la finition Feel Pack, qui sert de base à ce modèle. Un badge C-Series est présent vers les rétros.

Cinq couleurs sont disponibles : Blanc Banquise, Gris Acier, Gris Platinium, Noir Perla Nera et Bleu Iceland. À bord on trouve l’ambiance Urban Grey, avec pour les sièges "un tissu chevrons gris et son textile effet cuir noir".

La Feel Pack a déjà en série l'écran tactile 10 pouces avec la navigation, la clim auto bizone, les rétros électriques rabattables ou encore le pack Safety. La C-Series ajoute l'affichage tête-haute et le support pour tablette tactile avec une coque de protection.

Les prix de la C4 C-Series