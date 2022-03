Citroën C5 X : ce qu'il faut savoir avant son essai mercredi sur Caradisiac

La Citroën C5 X en bref - Modèle familial long de 4,81 mètres, entre la berline et le break. - Moteurs essence 130 et 180 ch, moteur hybride rechargeable 225 ch. - Prix de base : 32 900 €.

Citroën à contre-courant de la tendance. Alors que Renault vient de stopper la Talisman, et que Ford s'apprête à passer à la trappe la Mondeo, la firme aux chevrons revient sur le segment des familiales, après plusieurs années d'absence ! C'est ainsi le retour de la C5. Mais elle est désormais classée X ! Avec ce X, Citroën indique qu'il propose un produit différent de la berline que l'on a connu.

Le nouveau modèle est en effet un engin étonnant, à mi-chemin entre la berline et le break, avec en plus une dose de SUV. Une manière de se distinguer sur un segment en pleine déconfiture chez nous… et de proposer un seul et unique produit qui serait capable de séduire deux marchés bien différents : la Chine, friande encore de berlines, et l'Europe, où le break a plus la cote dans cette catégorie.

La priorité du véhicule reste toutefois la Chine, où les débouchés seront normalement les plus importants. Au point que la C5 X est uniquement produite dans ce pays, et elle y a été lancée en priorité à l'automne 2021. Les débuts sur place sont d'ailleurs encourageants.

Les clients français ont dû attendre ! Mais ils vont pouvoir découvrir d'ici quelques jours dans les concessions ce modèle, à la silhouette donc originale. On retrouve à l'avant la nouvelle calandre de Citroën, avec des barrettes inférieures qui plongent le long des optiques principales. De profil, on peut voir un clin d'oeil à la XM au niveau du vitrage. L'arrière déroute avec sa lunette inclinée qui se termine par un gros becquet. La C5 X est dotée de généreuses protections en plastique brut et de grandes roues.

La planche de bord déroute moins. Pas question de tomber dans le piège d'une ergonomie trop originale comme cela a parfois été le cas par le passé. Il y a au centre un large écran tactile de 12 pouces et on trouve des commandes de clim physiques. Les designers ont travaillé sur les détails, avec notamment cette continuité entre la planche de bord et les portes, donnant même l'impression que la partie supérieure est détachée. Les surpiqûres en forme de chevrons sont aussi sympathiques.

En bonne Citroën, la C5 X mise sur le confort, avec des sièges bien dessinés et une belle habitabilité. L'espace aux jambes est généreux grâce au grand empattement de 2,79 mètres. Le coffre a un beau volume, 545 dm3, et se fait pratique avec son hayon et son seuil de chargement bas. Le confort passe aussi par les suspensions à butées hydrauliques progressives. L'hybride peut recevoir un amortissement piloté.

Car la C5 X peut être hybride rechargeable, avec un bloc de 225 ch. Elle existe aussi avec les classiques essence PureTech de 130 et 180 ch. Il n'y a en revanche pas de diesel.

Les rivales de la C5 X

Mine de rien, la familiale devient rare chez les constructeurs généralistes, avec l'arrêt des Ford Mondeo et Renault Talisman. La Peugeot 508 joue une partition plus sportive et plus chic. Il y a toutefois une sacrée cliente, la Skoda Superb, proposée en berline et en break. Comme la Citroën, elle mise sur des prix bien placés et une belle habitabilité. Il reste aussi l'Opel Insignia, qui peut se négocier à bons tarifs.