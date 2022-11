Citroën C5 X Dragon Knight, la Française qui se lâche en Chine

Du sport au sein de la gamme Citroën ? Depuis la disparition de la DS 3 (intégrée ensuite à la gamme DS), ça n'existe plus chez la marque aux chevrons. Le constructeur français a pourtant une belle expérience des petites sportives, de l'AX GTI jusqu'à la Xsara VTS en passant par la BX GTI ou même sa déclinaison 4TC. Dans cette gamme contemporaine de Citroën, la familiale C5 X ne joue d'ailleurs pas sur le terrain des sportives, même si elle peut développer jusqu'à 225 chevaux dans sa version hybride rechargeable.

Alors, comment expliquer l'arrivée de cette incroyable C5 X « Dragon Knight » ? Débusquée par les spécialistes de Virages Auto, cette version à la présentation extrême vient d'être dévoilée en Chine, où le modèle s'appelle Dongfeng Citroën Versailles C5 X (dans le cadre de la co-entreprise entre les sociétés françaises et chinoises). La marque aux chevrons bénéficierait là-bas d'une image plus jeune que chez nous et pour fêter la première année de commercialisation du modèle, les équipes locales ont décidé de se lâcher un peu avec un exemplaire à la carrosserie digne des voitures du course de l'ancienne réglementation technique du championnat DTM. On remarque un kit carrosserie à la largeur délirante, une hauteur de caisse rabaissée au maximum, un carrossage ultra-négatif et un gigantesque aileron fixe à l'arrière !

Que de la gueule

Alors, prête à attaquer les BMW M3 et autres Mercedes-AMG C63, cette C5X Dragon Knight ? Pas si vite : sous le capot, elle conserve un quatre cylindres essence Puretech de 180 chevaux et ne profite pas non plus de modifications à l'intérieur. Bref, il ne s'agit là que d'un exercice de style amusant. Dommage...