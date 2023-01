Citroën eC3 (2023), mieux qu'une Dacia Spring ?

L’année dernière, Citroën a lancé sur le marché indien sa toute nouvelle C3. Une C3 différente du modèle commercialisé en Europe depuis 2016 dans sa troisième génération : cette C3-là ressemble plutôt à un crossover (à un C3 Aircross, donc), mais avec une mise au point adaptée à des marchés émergents comme l’Inde et les pays d’Amérique du Sud. Basée sur la plateforme CMP, elle mesure moins de quatre mètres de long pour profiter des taxes moins importantes prévues en Inde pour les petites voitures. Elle concurrence la Renault Kwid, elle aussi développée pour le marché indien.

Il y a quelques heures, la division indienne de la marque aux chevrons a dévoilé une version 100% électrique de cette C3, nommée eC3. Elle embarque un moteur électrique de 56 chevaux et 143 Nm de couple, connecté à des batteries d’une capacité de 29,2 kWh. Disposant d’un chargeur embarqué de 3,3 kW seulement en courant alternatif, elle peut aussi se recharger de 10 à 80% en 57 minutes en courant continu. D’après les journalistes d’Autocar, elle abattrait le 0 à 60 km/h en 6,8 secondes avec une vitesse maximale de seulement 107 km/h. En théorie, cette Citroën eC3 possède tout pour s’attaquer à la Dacia Spring.

Un jour en Europe ?

Reste à savoir si cette eC3 conçue pour les marchés émergents pourrait un jour se retrouver chez nous. C’est techniquement possible, sachant que la Dacia Spring est elle aussi basée sur un modèle conçu pour d’autres pays (la Chine et l’Inde). En imaginant un prix de base fixé à un peu plus de 20 000€, il y aurait de quoi proposer une offre compétitive sur notre marché.