Citroën propose désormais des pièces de réemploi en ligne

Depuis le 1er janvier 2017, les professionnels de la réparation automobile ont l’obligation, sauf à pouvoir justifier de l’inexistence d’une telle offre, des pièces détachées de réemploi à leurs clients. Une contrainte pour nombre d’entre eux puisque cela les oblige à rechercher de telles pièces, puis d’établir deux devis à leurs clients (un avec des pièces neuves, l’autre avec des pièces de réemploi). Rares sont donc ceux qui se plient à cette obligation légale.

Toutefois, vu l’inflation des prix des pièces détachées neuves et le vieillissement continu du parc français, de plus en plus de clients souhaitent se tourner avec le réemploi. La marque au double chevron vient donc de mettre en ligne le site Citroen.b-parts.com avec le concours, comme son nom l’indique, de B-Parts, une filiale du groupe Stellantis.

À ce jour, ce ne sont pas moins de 200 000 références qui sont proposées à la vente sur cette plateforme. Toutes proviennent de véhicules hors d’usage, sont d’origine et sont garanties un an.

En détaillant une partie de l’offre de ce site, nous avons pu constater que les tarifs y étaient de 3 à 4 fois inférieurs à ceux de pièces neuves. En plus d’être écologique, cette démarche s’avère donc réellement économique pour les clients. Reste, pour les moins bricoleurs, à trouver un professionnel qui acceptera d’installer des pièces qu’il n’a pas vendues.