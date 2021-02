Citroën : un teaser pour le C3 Aircross restylé

Le C3 Aircross s'apprête à passer par la case restylage. Sur ses réseaux sociaux, Citroën annonce une présentation pour le 11 février 2021. La marque donne aussi un avant-goût du véhicule. Il faut s'attendre à des changements similaires à ceux opérés sur la C3 l'année dernière.

Ainsi, la plus grosse évolution sera l'adoption de la nouvelle calandre des chevrons. Les barrettes du bas plongeront dans le bouclier, pour terminer le long des optiques. Ces dernières devraient ainsi être redessinées, et passer au full LED. En revanche, comme on le voit déjà sur le teaser, pas de changement pour la signature lumineuse supérieure. Pareil à l'arrière, les feux n'évolueront pas, avec toujours un prolongement noir sur le hayon.

La refonte s'accompagnera de jantes inédites et de nouvelles possibilités de personnalisation. On remarque d'ailleurs sur le teaser un décor inédit pour la custode. La variante restylée pourrait gagner des Airbump sur le bas des portes. Ces éléments existent déjà sur le modèle proposé en Chine.

Comme sur la C3, il ne faut pas s'attendre à un grand bouleversement à bord. Sauf surprise, il en sera de même sous le capot, la gamme de moteurs étant déjà à jour avec les dernières normes.