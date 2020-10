Classement Interbrand 2020 : Toyota toujours en tête

Chaque année, le cabinet Interbrand dévoile le classement des marques mondiales les plus valorisées, dans différents domaines, dont l'automobile. Des critères variés tels que l'image de marque auprès des clients, la bonne dynamique financière et la puissance du groupe sont comptés pour établir ce classement qui, cette année, est marqué par une chute des notes pour l'ensemble des constructeurs, hors Hyundai. Sans grande surprise, Toyota conserve la tête de ce classement (le géant japonais est valorisé à 51,6 milliards de dollars) devant un duo qui ne bouge pas, à savoir Mercedes et BMW.

Aucun groupe français n'apparaît dans ce classement, puisque le Top 15 automobile est clos par Mini, en 95e position au général, dominé par Apple, Amazon et Microsoft.

En plus de résultats financiers solides, Toyota profite aussi d'une bonne image avec une longue expérience dans l'hybridation et le retour d'une gamme de produits orientés "plaisir" (GT86, Supra, GR Yaris, GR Super Sport...), qui ont eu droit au feu vert de la direction grâce à un bon positionnement de Toyota en matière de CO2. Cette marge en matière de grammage "carbone" permet au groupe de "jouer" un peu avec des modèles plus sportifs, qui renforce l'image du groupe, souvent critiqué ces dernières années pour être devenu trop pragmatique et discret.