Combien les voitures électriques perdent-elles d'autonomie l'hiver ?

Contrairement à la technologie du moteur thermique, celle des voitures électriques dépend beaucoup des conditions de température. Leurs batteries fonctionnent de manière optimale lorsque la température est de plus ou moins 25 degrés Celsius mais lorsqu’il fait très chaud et surtout très froid, elles perdent en efficacité ce qui limite l’autonomie maximale du véhicule. Il y a quelques jours, d’ailleurs, des relevés inquiétants de journalistes automobiles danois montraient une perte vertigineuse (et anormale) d’autonomie sur le Toyota bZ4x dans le froid.

Quelle est la perte moyenne en autonomie d’une voiture électrique utilisée avec une température très basse par rapport à celle d’un véhicule à zéro émission conduit dans des conditions idéales ? Voilà la question à laquelle essaie de répondre une étude publiée par les Américains de Recurrent Auto, en se basant sur les données de 7000 de ses clients tous utilisateurs de voitures électriques.

Entre 3 et 32% d’autonomie en moins

Recurrent Auto a collecté les données de ses utilisateurs, en comparant l’autonomie moyenne de leurs autos électriques par conditions idéales (21 degrés environ) à celle qu’elles affichent lorsque la température se situe entre -6 et -1 degrés Celsius. Le résultat de cette étude, qui ne concerne que les modèles commercialisés aux Etats-Unis, montre des disparités étonnantes entre certains modèles. Le SUV Jaguar i-Pace ne perdrait en effet que 3% d’autonomie en moyenne par grand froid. A l’inverse, la Chevrolet Bolt (non commercialisée chez nous) afficherait 32% d’autonomie en moins. Les Volkswagen ID.4 et Ford Mustang Mach-E perdent eux 30% en moyenne alors que la Leaf voit fondre son autonomie de 21%. Les Tesla, connues pour les performances de pointe de leurs batteries, n’échappent pas non plus à ce constat : le Model X perd 15%, la Model 3 17% et la Model S 19%.