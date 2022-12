Combien vaut une Renault Clio Williams avec 400 000 km au compteur ?

Commercialisée entre 1993 et 1996, la Renault Clio Williams fait partie de ces petites sportives françaises de légende. D’abord construite à 4500 exemplaires puis relancée jusqu’à atteindre une production totale de 12 000 voitures, elle faisait office de référence dans son segment en matière de performances grâce à son petit bloc 2,0 litres atmosphérique de 150 chevaux et sa mise au point savoureuse. Sans surprise, sa cote atteint actuellement des sommets sur le marché de la collection surtout pour les exemplaires ayant peu roulé. Il y a quelques mois, un modèle affichant seulement 15 kilomètres au compteur a même changé de propriétaire pour plus de 75 000€ !

Mais peut-elle garder une forte valeur résiduelle après avoir parcouru plus de 400 000 kilomètres ? C’est ce que pensent les gens de chez Interenchères en proposant un exemplaire de 1993 affichant quelques 419 743 kilomètres au compteur. Le véhicule en question a changé de moteur très tôt, après seulement 21 000 kilomètres parcourus. Il a changé aussi sa boîte de vitesses mais beaucoup plus tard, en juin 2020. La peinture a par ailleurs été refaite « très récemment » sur la partie avant de la voiture d’après l’annonce.

Jusqu'à 18 000 euros ?

Selon le site de vente, la voiture est estimée entre 14 000 et 18 000€. Un chiffre qui paraît assez fou pour une Clio Williams avec autant de bouteille, même bien entretenue. A noter que l’auto affiche quelques traces d’usure au niveau des sièges avant, même s’il ne s’agit pas d’un élément très grave dans l’absolu. Alors, est-ce bien raisonnable de mettre autant d’argent dans une auto avec un tel kilométrage ?