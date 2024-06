Comment échapper au malus écologique français grâce à vos enfants

Les règles du malus écologique français étonnent les gens des autres pays lorsqu’ils découvrent que chez nous, les voitures thermiques neuves peuvent être taxées de 60 000€ dès qu’elles possèdent un moteur un peu puissant. La France figure désormais parmi les pays les plus sévères à ce niveau, même lorsqu’on la compare avec des marchés traditionnellement hostiles à ce genre de produits (Norvège, Pays-Bas…).

Mais il existe toujours une petite astuce pour réduire le montant de ce malus écologique, instaurée pour protéger les familles nombreuses nécessitant une grosse voiture (taxée potentiellement d’un gros malus écologique donc) : faire beaucoup d’enfants.

20 grammes de CO2 en moins par enfant à partir de 3 enfants

Comment faire pour alléger le malus écologique de sa voiture thermique neuve, donc ? « Facile », il suffit d’avoir au moins trois enfants. A partir de ce chiffre, la réduction accordée est de 20 grammes/kilomètre par enfant. Une famille de trois enfants pourra ainsi retrancher 60 grammes par kilomètre sur le chiffre de CO2 de sa voiture neuve. Par exemple, un véhicule affichant 180 g/km de CO2 sera taxé comme un modèle de 120 g/km. Au lieu de 22 380€, son malus écologique ne sera plus que de 120€. Pas mal donc pour ceux qui rêvent toujours d’un modèle familial un peu sportif, sachant que les modèles modernes dépassent vite les 40 000€ de malus écologique désormais.

Les limites de la règle

N’espérez pas pour autant faire sauter les 60 000€ de malus écologique de votre Porsche 718 Cayman grâce à vos nombreux enfants. La règle ne s’applique que pour les voitures possédant cinq places à bord. Par ailleurs, la loi ne permet de réaliser cette opération qu’une seule fois par foyer tous les deux ans. Ce qui n’empêche pas, théoriquement, d’envisager faire une jolie affaire en profitant de ses enfants : imaginons par exemple que vous achetiez une Volkswagen Golf R, modèle normalement taxé d’un malus écologique de 48 901€ actuellement à cause de ses 191 g/km de CO2 dans sa configuration la plus haut de gamme (version « 20 ans »). Avec trois enfants, ce malus écologique tombe à 330€. Sachant que les prix sur le marché de l’occasion répercutent largement ce montant du malus écologique, il y aurait donc de quoi la revendre beaucoup plus cher…

Ca marche aussi pour le malus au poids

Précisons que cette règle concerne aussi le malus écologique au poids, s’imposant désormais aux véhicules thermiques neufs de plus de 1 600 kg. Pour ceux qui possèdent au moins trois enfants, la règle permet de retrancher 200 kg par enfant. Pour l’achat d’un SUV thermique de plus de deux tonnes, donc, cette règle permettra d’échapper totalement à cette autre taxation grâce aux 600 kg retranchés. Pour l’éviter avec un Porsche Cayenne non hybride, en revanche, il faudra beaucoup plus que trois enfants sachant qu’il avoue près de 2,3 tonnes sur la balance en version GTS.