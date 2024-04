Le nouveau Porsche Cayenne GTS (2024) n'a aucune chance en France

L’Union européenne n’a plus droit au plus extrême des Porsche Cayenne, le Turbo GT équipé d’un V8 bi-turbo poussé à 659 chevaux et d’un châssis réglé pour les performances maximales sur route (et même sur circuit). La version la plus performante du SUV allemand est chez nous le Turbo E-Hybrid, fort de 739 chevaux en puissance cumulée via un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Comme les Cayenne E-Hybrid et Cayenne S E-Hybrid, ce dernier échappe totalement au malus écologique français.

Et comme les Cayenne et Cayenne S, le nouveau Cayenne GTS a bien droit au malus écologique français plein pot faute de système hybride rechargeable. Équipé comme le S du V8 bi-turbo 4,0 litres, il développe 500 chevaux tout rond au lieu de 474 pour ce dernier. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes (contre 4,7 secondes pour le S) et toucher 275 km/h en vitesse de pointe.

Fort de suspensions inspirées de celles du Cayenne Turbo GT au niveau des jointures sur le train avant pour davantage de précision en conduite sportive, il possède aussi une suspension pneumatique montée de série et un circuit de refroidissement amélioré pour la transmission intégrale. A l’intérieur, il ne change pas par rapport aux autres versions (aux badges « GTS » près).

141 400€

Ce nouveau Cayenne GTS s’affichera à 141 400€ sans options chez nous (144 428€ en version Cayenne GTS Coupé). Sachant qu’il compose avec un malus écologique maximal de 60 000€ (en plus des plus de 10 000€ de malus au poids), les clients recherchant un Cayenne à très hautes performances se reporteront logiquement vers le Cayenne Turbo S E-Hybrid de 739 chevaux à 179 569€ exempté de malus. En France, il risque donc de ne pas trouver de clients.