Comment la Citroën Ami veut rester séduisante

Citroën n’a pas loupé son coup avec l’Ami, une voiturette électrique sans permis devenue incontournable dans les centres-villes et moins chère que les quadricycles à moteur thermique. Même si la petite Française a joué les gravures de mode avec sa variante My Ami Buggy qui s’est arrachée dans ses deux séries limitées, elle est totalement éclipsée au registre du style par sa nouvelle cousine italienne du groupe Stellantis, la très mignonne Topolino.

Voilà sans doute pourquoi Citroën profite d’une petite réorganisation de la gamme de l’Ami pour revoir légèrement son allure. Après quatre ans de carrière en bleu clair, elle passe au « Night Sepia » qui donne plutôt dans les teintes vert mat un peu kaki. Sa gamme évolue avec la disparition des deux finitions hautes Tonic et Pop au profit de la Peps qui possède un « bandeau graphique » noir sous le pare-brise, des stickers horizontaux « jaunes acidulés » et des enjoliveurs noirs. A noter que le chiffre 2 est un « clin d’œil aux voitures de course », ce qui paraît quand même un peu incongru pour un véhicule plafonnant à 45 km/h en vitesse maximale.

Un kit « My Cargo » pour la transformer en utilitaire monoplace

Alors qu’il fallait jusqu’à présent opter pour la version Ami Cargo à 8 390€ afin de bénéficier d’une Ami remplaçant sa place passager par un coffre, Citroën propose désormais le kit « My Cargo » modulable disponible en après-vente pour la transformer en utilitaire. Ainsi équipée, elle garde le siège passager et peut embarquer au total 340 litres de volume (dont 200 sous le filet de rangement).

On ne connaît pas encore les prix de cette Ami légèrement revue. Pour rappel, elle démarre à 7 990€ dans sa version de base actuellement.