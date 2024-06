Comment la Dacia Spring pourrait-elle s'en sortir ?

L’été va marquer un tournant pour la Dacia Spring. Celle qui était classée régulièrement dans les meilleures ventes de voitures électriques en France et qui a même battu la Tesla Model Y l’année dernière pendant le mois de juillet, ne risque pas connaître un mois similaire cette année.

Il y a tout d’abord la fin du bonus écologique qui a fait fondre ses ventes. De 15 083 exemplaires vendus entre janvier et juin 2023 (14e place), elle n’a séduit que 2 888 acheteurs sur les cinq premiers mois de l’année (68e place), une sacrée chute.

Seulement, la descente aux enfers ne va certainement pas s’arrêter là. Elle subira à partir de juillet les taxes douanières sur les voitures électriques importées de Chine. Pour la petite Spring, ce sera 21 % de plus sur la facture.

Affichée aujourd’hui à partir de 18 900 €, la Spring atteindrait environ 22 800 € à partir de la semaine prochaine, soit près de 4 000 € supplémentaires. Dacia compensera-t-il ce surplus par une remise ou par un repositionnement tarifaire ? La marque indique analyser cette possibilité.

L’autre solution serait de relocaliser la production. Elle bénéficie aujourd’hui des économies d’échelles réalisées avec Dongfeng. Son rapatriement augmenterait son prix de plus de 6 %. C’est toutefois moins que les 21 % de taxes prévues.

La Citroën Ë-C3 enfoncera le clou

Seulement, le prix n’est pas le seul élément à l’encontre de la Spring. Malgré une carrosserie entièrement inédite et un intérieur revu, elle n’a que peu évolué techniquement. Ses moteurs de 45 et 65 ch manquent d’allant et surtout sa batterie d’une capacité de 26,8 kWh ne lui octroie un rayon d’action que de seulement 225 km.

Pour enfoncer le clou, la Spring fera face à une redoutable concurrente, la Citroën Ë-C3. Elle est affichée à 23 300 € avant bonus, profite d’une ligne sympa et la capacité de sa batterie (44 kWh) lui permet d’aller beaucoup plus loin avec 320 km avant de refaire le plein d’énergie. De plus, elle se montrera plus à l’aise sur route grâce à son moteur de 113 ch. Taxes sur les importations et concurrence de la Citroën pourraient marquer la fin de cette Spring… déjà pas en grande forme.