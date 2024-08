Comment une Tesla a semé la panique à Sète

Crédit photo : EPA/MaxPPP

On dirait un article du Gorafi. Le propriétaire d’une Tesla a bloqué toute la circulation dans la ville de Sète, ce mercredi 21 août 2024, en installant une mise à jour logicielle dans sa voiture électrique. Le véhicule totalement immobilisé pendant le téléchargement et l’installation de la mise à jour à distance, il a fallu attendre 45 minutes pour qu’il puisse redémarrer la voiture et libérer la voie.

D’après les journalistes du Midi Libre, le bouchon a débuté à 11h45 dans le centre-ville et a totalement bloqué la zone avec des bouchons monstrueux. La police municipale a dû intervenir sur place pour réguler le trafic en attendant le redémarrage de la voiture.

Une erreur de manipulation, sans doute

Sachant que la procédure des mises à jour logicielles à distance de Tesla nécessite une validation de la part de l’utilisateur de la voiture, et qu’elle peut ensuite être annulée pendant deux minutes, le propriétaire en question a visiblement fait preuve d’une grande maladresse pour faire démarrer la mise à jour au plus mauvais moment possible. L’article du Midi Libre ne précise pas si l’utilisateur a été sanctionné par la police. A priori, ce n’est pas le cas.