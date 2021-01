Comparatif vidéo - BMW Série 5 VS Mercedes Classe E : ennemies de longue date

Rivales de longue date, les BMW Série 5 et Mercedes Classe E ont toutes deux profité en 2020 d’un restylage. Et sans que cela ne devienne une coutume chez les constructeurs allemands : il se voit ! C’est particulièrement le cas sur la Classe E qui, vue de l’arrière, pourrait passer pour une toute nouvelle génération. Tout, ou presque, a été redessiné. Les feux ont été agrandis et sont désormais en deux parties. Un retour sur le couvercle de malle qui élargit visuellement la grande berline. Si la face avant semble évoluer plus en douceur, là aussi, les designers ont profondément revu leur copie : projecteurs, boucliers, calandre font peau neuve.

dailymotion

En face, la Série 5 profite de retouches plus subtiles, mais suffisantes pour moderniser la bavaroise commercialisée en 2017. Cela passe par une nouvelle signature lumineuse à l’avant et à l’arrière, de nouveaux boucliers et une calandre qui, contrairement aux dernières créations maison, a gardé une taille raisonnable.

À bord, les nouveautés se font plus rares. Mercedes et BMW ayant préféré avancer par petites touches. Dans la Classe E, le volant est nouveau, tout comme l’installation multimédia. Cette dernière embarque le système MBUX à assistance vocale intégrée (et navigation à réalité augmentée en option) et un écran désormais tactile. Nouveauté que l’on retrouve aussi à bord de la Série 5, qui en profite pour revoir à la hausse la taille de sa dalle. Elle garde pour elle une commande gestuelle plutôt bien calibrée, même si elle relève davantage du gadget. Dans les deux cas, ce restylage s’accompagne de nouvelles jantes, de teintes de carrosserie inédites, et d’une mise à jour technologique et mécanique. Les deux allemandes font également le ménage dans leur gamme et simplifient leur palette de motorisations.

Si la Mercedes Classe E est le modèle à l’Étoile le plus vendu au monde, la BMW Série 5 est plusieurs fois venue contester son leadership dans nos contrées. Ce restylage est donc l’occasion parfaite pour remettre les compteurs à zéro et refaire le match. Pour cette énième confrontation, nous avons choisi leur version respective la plus courante chez nous : 220d pour la Classe E et 20d pour la Série 5. À savoir dans les deux cas : quatre-cylindres diesel de 190 ch, boîte automatique, propulsion, le tout associé à leur finition intermédiaire. Avantgarde chez Mercedes, et Luxury chez BMW.

Aspects pratiques : ergonomie et tradition préservées chez BMW

Prendre place à bord des versions 2020 de ces Série 5 et Classe E ne déstabilisera pas les connaisseurs du genre. Dans les deux cas, les nouveautés sont plus timorées que ce que laisseraient à penser les modifications apportées à l’extérieur.

À bord de la Mercedes, l’ambiance se rapproche légèrement des derniers modèles de la marque avec l’installation de nouveaux écrans et une finition qui mêle modernité et classicisme. L’atmosphère est épurée, avec cette planche de bord en vague et l’absence de levier de vitesse sur la console centrale. Les larges placages en bois mat de notre version d’essai conservent un petit côté zen, loin de l’intérieur chargé et très personnel des Classe A, CLA, GLA, et consorts… En revanche, le nouveau volant n’a rien d’intuitif. Il se pare uniquement de touches tactiles, trop nombreuses, difficilement différenciables au toucher et peu pratiques à actionner.

À bord de la BMW, l’intérieur conserve une atmosphère plus traditionnelle, avec un agencement cher à la marque. Le tout est désormais relevé de quelques touches de chrome et, dans notre cas, d’insert en plastique noir laqué. La finition ne souffre aucun critique et l’ergonomie est plus évidente qu’à bord de sa rivale. Le nouvel écran, plus grand et désormais tactile, offre de nouvelles possibilités d’action sur le système multimédia et d’information du véhicule. Des menus qui gagneraient cependant à avoir plus de clarté. Enfin, les allergiques des produits Apple peuvent enfin profiter de la compatibilité smartphone Android Auto.

Pour le reste, ces deux berlines se marquent à la culotte. Dans un gabarit à peine plus contenu (4,96 m contre 5,03 m), la BMW offre plus ou moins le même espace à bord. Et se rendent coup pour coup. La Mercedes est plus large aux coudes ? La Série 5 réplique par une meilleure garde au toit. Dans les deux cas en revanche, l’imposant tunnel de transmission handicap sérieusement la place centrale. Côté coffre, c’est la Mercedes qui prend les devants avec une impressionnante soute de 640 litres, contre 560 pour sa rivale.

Équipement : La Classe E facture cher son raffinement

Pour ce comparatif, nous avons donc choisi les deux versions cœur de gamme : Mercedes E220d Avantgarde facturée 56 600 € face à la BMW 520d Luxury vendue 58 400 €. Un écart de prix qui s’efface rapidement si l’on prend en compte l’absence de sellerie cuir à bord de la Classe E… Pour rectifier cet « oubli », il vous en coûtera 2 300 €. À armes égales, la Classe E est un poil plus chère. Et en bonne allemande premium qui se respecte, elle facture en supplément les derniers équipements à la mode. Tout comme la Série 5, rassurez-vous… Mais à chaque option cochée dans une concession Mercedes, la facture totale grimpera plus vite. Exemples : 1 500 € pour les feux LED (1 050 € chez BMW), 2 150 € pour le toit ouvrant panoramique (contre 1 400 €), 2 300 € pour la suspension pneumatique Air Body (1 350 € chez BMW, qui utilise certes une technologie différente), 1 950 € pour des sièges massants (1 150 € pour la Série 5). Des options qui restent donc nombreuses et onéreuses. Au final, le modèle à l’étoile restera quelques milliers d’euros plus cher que sa rivale du jour. Pour vous donner une idée, nos versions suréquipées s’échangent aux alentours des 70 000 €.

Budget : une offre de pro

Neutres en malus, toutes deux dotées d’une garantie deux ans ou kilométrage illimité, chères à entretenir, nos deux protagonistes ne seront pas les plus douces avec le portefeuille. Reste à trouver la meilleure offre de financement, la très grande majorité des modèles écoulés étant à destination des professionnels (flottes, loueurs, VTC…),