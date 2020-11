Essai vidéo - BMW Série 5 restylée (2020) : la valeur sûre

EN BREF Routière Restyling de la 7e génération À partir de 47 700 €

Avec la Série 3, la Série 5 est l’un des modèles historiques de BMW. La première génération date de 1972 et nous en sommes aujourd’hui à la septième. Les années ont passé mais le succès est toujours au rendez-vous puisque 600 000 exemplaires de cette Série 5 dénommée G30 en interne ont été vendus depuis son lancement en 2016.

Dans le segment des routières particulièrement conservateur, il est très difficile de faire évoluer un modèle d’autant plus quand celui-ci suscite un tel engouement comme c’est le cas de la Série 5. Les évolutions sont visibles mais il ne faut pas s’attendre à une révolution. Ainsi, la principale question que l’on pouvait se poser était de savoir si la nouvelle Série 5 allait arborer une calandre avec ses haricots XXL – qui ont fait tant parler - comme sur sa grande sœur, la Série 7.

Ne tournons pas autour du pot, la réponse est non. La Série 5 restylée est devenue d'avantage une grande Série 3 qu’une petite Série 7. Une bonne chose. La face avant a été complètement repensée. La calandre a été élargie mais les deux haricots ont grandi mais dans des proportions raisonnables. Les projecteurs nouveaux adoptent une signature lumineuse inédite proche de la Série 3 et il en est de même des feux arrière. Enfn, les plus observateurs auront remarqué la forme trapézoïdale des sorties d’échappement, un détail réservé jusqu’alors aux versions les plus puissantes et qui se généralisent aujourd’hui.

L'habitacle baigne dans une ambiance digne du statut de grande routière de cette Série 5. La présentation est feutrée, de très bon goût avec une excellente qualité des matériaux employés. Les principales nouveautés portent sur l’introduction d’un nouvel écran multimédia dont la taille passe de 8,8 pouces à 10,25 pouces de série et même 12,3 pouces comme sur notre modèle d’essai. Celui-ci accueille un système de navigation revu. On retiendra aussi le nouveau design de l’instrumentation numérique ainsi que la disposition inédite des boutons sur le volant multifonctions.

Pas de changement en matière d’aspects pratiques. L’habitabilité arrière est particulièrement généreuse quel que soit le gabarit des occupants mais ils devront composer avec un tunnel de transmission imposant. Le coffre revendique pour sa part un volume de chargement de 530 litres.