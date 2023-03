2. Sur route : un Duster plus agréable et économe

Depuis des années, le Dacia Duster représente un acteur incontournable du marché français en occupant la 10e place des meilleures ventes. Sa réussite s’explique par son style affirmé, son excellent rapport prix/équipement, mais également ses tarifs affutés qui font mouche. Attention, toutefois, de nouveaux rivaux débarquent, à l’image du constructeur chinois MG, qui fait parler la poudre avec son ZS, un SUV qui se distingue notamment par sa tarification agressive. La guerre est donc déclarée.

dailymotion Comparatif vidéo - Dacia Duster VS MG ZS : les hard discounter

Comme l'ensemble de la gamme Dacia, le Duster a profité récemment d’une petite remise au gout du jour de son identité composée désormais d’un nouveau logo au centre d’une calandre redessinée. Les modifications sont légères, mais cela renforce l’identité de ce Duster, qui n’en manque pas. Avec son look baroudeur qui lui donne une touche indéniable de robustesse, il fait un carton auprès de la clientèle. Même si son prix est bien évidemment l’une de ses principales qualités, le design est devenu avec cette génération un critère d’achat essentiel.

Style un peu plus passe-partout pour le ZS qui possède un peu moins de caractère. Les lignes sont plus traditionnelles, mais pas désagréables pour autant.

À l’intérieur, on retrouve cette même opposition. Sur le Duster, la nouvelle signalétique est bien évidemment apposée sur le volant. Mis à part cela, la planche de bord affiche une présentation simple et plaisante. Pas d’instrumentation numérique, mais une analogique très lisible, qui côtoie sur notre modèle un écran multimédia 8 pouces au fonctionnement ergonomique et naturel. Les commandes de climatisation dont la forme est désormais bien connue sont indépendantes et par conséquent pratiques à utiliser.

Le ZS fait un peu plus high-tech. Le conducteur aura face à lui une instrumentation numérique et un écran multimédia 7 pouces. Plus petit que celui de son rival, il est pénalisé par un fonctionnement plus lent et moins intuitif. Le MG prend sa revanche avec une meilleure qualité des matériaux composée de plastique moussé notamment sur le haut de la planche de bord tandis que le Duster a recours uniquement à des plastiques durs.

Budget : des prix cassés

Si vous avez un budget limité pour changer votre véhicule, ces deux modèles sont faits pour vous, car ils sont les moins chers du marché. Ainsi, avec le 1.5 VTI, le MG en finition d’entrée de gamme débute à partir de 17 490 €. Comptez 17 990 € pour le Duster 1.0 ECO-G avec son premier niveau dénommé Essential. Toutefois, aujourd’hui, nous avons entre les mains des versions haut de gamme facturées respectivement 19 490 € pour la MG ZS et 20 900 € pour le Dacia Duster, ce qui est très accessible.

Au premier abord, la chinoise part avec un avantage, mais ces 1 000 € de différence sont totalement absorbés par le malus. Celui-ci s’élève en effet à 100 € pour le Duster alors qu’il se monte à 1 386 € pour le ZS. En incluant le malus, on atteint des factures respectives de 21 000 € pour le Dacia contre 20 876 € pour le MG. La situation s’équilibre et c’est d’autant plus vrai quand on prend en compte le prix du carburant. Le Duster fonctionne au GPL, carburant le moins cher du marché actuellement, nettement moins onéreux que le SP 95 E10. À cela, il faut ajouter aussi une cote particulièrement haute pour le Duster, ainsi qu’une fiabilité supérieure. Dernier point concernant la garantie : celle du ZS est l’une des meilleures du marché avec 7 ans ou 150 000 km, mais celle du Duster ne démérite pas avec 3 ans ou 100 000 km, mais cela n'empêche pas Dacia de présenter le budget le plus intéressant.

Budget Dacia Duster 1.0 Eco-G 100 ch MG ZS 1.5 VVT-i Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 16 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Équipement : loin d’être ridicule

Nos deux adversaires sont affiché des tarifs particulièrement compétitifs, il n’en reste pas moins qu’ils proposent une dotation complète. Ainsi, sur nos deux modèles (Luxury sur le MG et Journey sur le Duster), vous aurez droit par exemple de série à la climatisation, aux aides au recul avec caméra, à la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto ou au régulateur de vitesse.

Toutefois, même si le Duster est plus cher que son concurrent du jour d’environ 1 100 €, celui-ci justifie son surcoût par une dotation plus riche comprenant notamment la climatisation automatique, l’écran multimédia 8 pouce contre 7 pouces pour le MG, la carte et accès mains-libre et les vitres surteintées. Le ZS riposte avec les sièges chauffants, mais cela ne suffit pas et c’est le Dacia, qui remporte cette partie.

Rapport prix/équipements Dacia Duster 1.0 Eco-G 100 ch MG ZS 1.5 VVT-i Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 13,7 /20 13 /20 Explication des critères de notation

Aspects pratiques : jeu presque égal

Les dimensions de nos deux concurrents sont relativement proches avec des longueurs 4,32 m pour la ZS et 4,34 m pour le Duster. On pourrait en déduire que l’habitabilité offerte par nos protagonistes sont équivalentes, mais ce n’est pas le cas. Ainsi, en matière d’espace aux genoux, c’est le MG qui se démarque avec des cotes supérieures de 3 cm environ. La garde au toit et la largeur habitable sont similaires.

Accueillants, ils offrent des capacités de coffre intéressantes. En configuration traditionnelle, les deux sont à égalité avec 448 litres pour le MG et 450 litres pour le Duster, mais là où ce dernier se différencie c’est lorsqu'on rabat la banquette arrière avec 1 485 litres contre 1 166 litres pour le MG. Un atout que le Duster renforce avec un seuil de chargement plus bas et des rangements plus nombreux.