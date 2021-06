Lors d’un premier match face à l’Audi A6 55 TFSIe, la DS 9 4x4 E-Tense 360 avait dû battre en retraite, trahie par une hybridation à la gestion hasardeuse et un confort pas à la hauteur (un comble face à une allemande). Et les tarifs plus doux de la française n’ont malheureusement pas pu compenser un contenu technologique moins avancé. 1 – 0, balle au centre. C’est désormais face à la Classe E que la DS9 devra faire ses preuves. Pour Mercedes, cette routière est un véritable best-seller, avec une génération lancée en 2016 et déjà vendue à plus de 1,2 millions d’exemplaires. Au palmarès des ventes, l’allemande n’a donc pas grand-chose à craindre. Reste à savoir si ces versions cœur de gamme permettent à la DS 9 de se poser comme une alternative crédible. Un objectif ambitieux à atteindre, alors que plus de 80 % des propriétaires de Classe E changent leur voiture… pour une nouvelle Classe E. Mais question philosophie, la berline de Stuttgart, plus que ses homologues allemandes, reste la plus proche de cette nouvelle DS, qui fait de la tradition, du luxe et du confort ses valeurs principales.

Avec sa nouvelle berline, DS compte faire son beurre avec la version hybride rechargeable E-Tense de 225 ch. Il faudra s’en contenter, la marque n’ayant pas jugé l’installation des blocs diesel suffisamment rentable pour ce modèle avant tout dédié à la Chine. En face, la Mercedes E220d de 194 ch continue de croire au gazole, un carburant encore largement diffusé dans le segment. Des choix techniques très différents, mais dont l’objectif reste similaire : fournir des performances suffisantes, contenir les tarifs, abaisser les consommations et donc éviter le malus. Les performances sont proches (400 Nm pour la E220d et 350 Nm pour la E-Tense 225), les tarifs hors options similaires (59 850 € pour la Mercedes, 57 900 € pour la DS) et le malus est évité pour nos deux routières. Avec ses 33 g de CO2 par km, la DS 9 ne peut cependant pas prétendre au bonus écologique de 2 000 €, réservé aux véhicules de moins de 50 000 €. Et la Mercedes E220d se trouve quant à elle dans la zone neutre du malus avec 118 g.

Aspects pratiques : banquette royale pour la DS 9

Proches en philosophies, Classe E et DS 9 affichent des lignes plutôt traditionnelles, tout en s’octroyant chacune leur part de coquetterie. Classique berline à trois volumes soulignée par la discrète sportivité du pack AMG Line pour la Mercedes. Silhouette de fastback généreusement chromée et pourvue de clins d’œil au passé pour la DS (sabre sur le capot, feux de position au sommet des montants arrière). À bord, l’allemande joue une carte plus techno avec son très large double écran, hautement personnalisable et au graphisme précis. La qualité de fabrication est ce qu’il se fait de mieux avec de larges placages en bois mat et une profusion d’insert façon inox à l'assemblage irréprochable.

De son côté, la DS 9 reste plus traditionnelle dans son agencement, et fait de beaux efforts pour être au niveau (surtout dans cette finition Rivoli au cuir étendu sur la planche de bord). Quelques plastiques viennent témoigner d’un moindre souci du détail, mais l’ensemble dégage une réelle impression de qualité. DS oblige, l’habitacle se pare de métal guilloché, de molettes façon bijouterie et d’une horloge BRM qui bascule hors de son écrin au démarrage. En se tournant vers les instruments digitaux, la DS 9 marque le pas face à sa rivale mieux dotée. Pas d’affichage tête haute, tableau de bord à la présentation vide et tristoune, système d’info-divertissement daté… Si l’ergonomie est plus naturelle qu’à bord de l’allemande, les amateurs du numérique resteront sur leur faim.

En passant au deuxième rang, la Française reprend le dessus, avec ce qui se fait de mieux en matière de banquette arrière. L’espace est plus proche de celui d’une Classe S et l’assise moelleuse permet de profiter pleinement des sièges chauffants, ventilés et massants (une exclusivité sur le segment). Pour 2 000 € de plus, le pack Lounge y ajoute des appuie-tête ajustables sur les bords, et un accoudoir central façon limousine (les plastiques craquant sous le coude en plus…). En face, la Mercedes pourtant accueillante, ne peut se battre. L’assise plus ferme, l’espace moins généreux et les petites attentions en moins donnent l’impression de voyager en catégorie inférieure. Quant au coffre, s’il est en partie mangé par la batterie dans la DS 9, il offre tout de même 510 l de chargement (via une ouverture étroite cependant), soit seulement 30 l de moins que la Mercedes.

Note : 14 /20 12,9 /20

Équipement : 11 000 € de plus pour la Mercedes

Dans leur version cœur de gamme (la DS 9 ne propose que trois motorisations et deux finitions), les tarifs de ces deux routières sont assez proches : 57 900 € pour la DS 9 E-Tense 225 Rivoli + et 59 850 € pour la Mercedes E220d AMG Line. Sans surprise, ce tarif cache en réalité un équipement nettement plus fourni pour la française qui fournit d’office les feux full LED, la caméra 360°, les sièges avant électriques, chauffant et ventilés, l’accès et le démarrage sans clé. Autant d’équipements que la Classe E enferme dans des packs, dont le Premium, facturé 5 450 € avec les sièges électriques à mémoire.

L’exigence va plus loin chez Mercedes avec 2 300 € pour le mode de conduite semi-autonome, 400 € pour l’alerte de franchissement, 1 100 € pour la connectivité smartphone et la recharge par induction (tout cela étant de série sur DS9). À équipement équivalent, et richement dotée comme nos modèles d’essai, la Mercedes est plus chère de plus de 11 000 €… De quoi s’offrir en sus sur la française le superbe intérieur Opéra rouge rubis à près de 5 000 €, la sono haut de gamme Focal, le Night Vision, l’assistant automatisé au créneau ou encore le toit ouvrant.

Note : 15,7 /20 15 /20

Budget : la décote allemande au profit du leasing

La DS 9 sait contenir ses tarifs. Celle que la marque envisage plutôt comme une imposante rivale des berlines du segment D (Audi A4, BMW Série 3, Mercedes Classe C) affiche cependant des prestations et un gabarit du niveau supérieur. La faute au positionnement à cheval d’un modèle imaginé pour un autre continent, aux attentes différentes. Toujours est-il que cette DS 9 est nettement moins chère. Un avantage financier en partie effacé par le financement en leasing opté pour la quasi-totalité des modèles du segment. L’offre actuelle de la marque porte sur un contrat LOA de 48 mois et 40 000 km (pour les petits rouleurs donc) pour une mensualité de 914 par mois. Subissant une décote moindre, l’allemande rattrape le coup et « dilue » son surcoût avec un tarif de 1 093 € par mois pour un contrat similaire, entretien et garantis compris.