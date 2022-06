Concept Lexus Electrified Sport : une supercar électrique en vue?

L’avantage avec les concept-cars, c’est qu’on peut leur faire dire ce que l’on veut en termes de performance et d’efficience. Ainsi, quel crédit accorder à Lexus quand il annonce que le modèle qui nous intéresse aujourd’hui abat le 0 à 100 km/h en environ 2 secondes, tout en revendiquant 700 km d’autonomie électrique?

Peu importe, finalement : cette voiture a pour vocation de nous faire rêver, et elle y parvient plutôt bien avec son style époustouflant, qui avoue une filiation avec la non moins séduisante LFA présentée il y a une douzaine d’années.

Mais les temps ont changé, et le V10 de l’époque laisse sa place à un moteur électrique qu’alimentent des batteries à électrolyte solide, technologie réputée plus fiable, acceptant de plus fortes puissances de charge, et dotées d’une meilleure densité énergétique que l’électrolyte liquide que nous connaissons aujourd’hui. En clair, l’autonomie augmente sans que le gabarit des batteries évolue.

Le coupé Lexus Electrified Sport fera sa première sortie publique hors Japon dans le cadre du mythique Goodwood Festival of Speed, qui se déroulera du 23 au 26 juin.