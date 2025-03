Le RZ est le pendant premium du Toyota BZ4X avec qui il partage de nombreux organes techniques. Les deux SUV suivent donc le même cycle de vie. Et l’heure du restylage est arrivée.

Lancé en 2023 sans vraiment avoir réussi à s’imposer, le Lexus Rz, premier véhicule électrique de la marque premium, a déjà droit à un premier restylage. La batterie lithium-ion voit sa capacité passer à 77 kWh, ce qui selon Lexus autorise 100 km de plus d’autonomie, soit au-delà des 500 km. Face à la concurrence proposant désormais des batteries de 100 ou 95 kWh, pour le même prix, le RZ fait pâle figure.

Comme pour son cousin, le moteur électrique profite des évolutions apportées à l’onduleur et aux semi-conducteurs, ce qui fait grimper la puissance à plus de 400 ch pour la version RZ 550e F SPORT. La charge de la batterie est désormais plus rapide grâce à l'adoption d'un nouveau système de pré-conditionnement et d'un chargeur embarqué CA de 22 kW. Pour la recharge rapide en (DC), elle plafonne à 150 kW. A titre de comparaison le nouvel Audi Q6 e-Tron peut accepter une puissance de 250 kW.

Toyota profite de ce renouvellement pour reconduire la direction "by wire", sans colonne de direction*. Le principe n’est pas nouveau, Infiniti le proposait déjà en 2013. Des capteurs intégrés au volant transmettent les mouvements à un moteur électrique chargé de faire tourner les roues. Cela limite l’encombrement, allège la voiture, améliore le rayon de braquage et permet d’éliminer les vibrations parasites. Accessoirement cela permet d’adopter des volants aux formes originales à l’image du "yoke" de Tesla.

Un mode de pilotage manuel

Dans les faits, une boîte de vitesses pour un véhicule électrique, ça ne sert à rien. Via un travail sur le software, les ingénieurs japonais ont imaginé un dispositif simulant des passages de rapports via deux palettes au volant. Le son artificiel des haut-parleurs est aussi synchronisé sur les passages de rapports. Il s'agit du même système proposé par Hyundai sur la Ioniq 5 N. Pour revenir en mode automatique, il suffit d'appuyer sur un simple bouton. Pour Lexus, il s’agit d’offrir au conducteur les sensations d’une boîte manuelle à la conduite d’un modèle électrique. Le lancement du nouveau Lexus RZ est prévu à l’automne.

*Jusqu’à aujourd’hui, la réglementation européenne imposait un système mécanique de secours, rendant cette technologie complexe et coûteuse à mettre en place. Les règles ont évolué. L’UE impose simplement de doubler les commandes, avec deux moteurs électriques et deux unités de contrôle.