Coronavirus: de nouvelles fonctionnalités chez Waze

Waze, application de référence pour le guidage routier, adapte son offre pour répondre aux exigences posées par la crise sanitaire. Ainsi, après avoir supprimé les signalements de contrôle de police afin de favoriser le respect des consignes de confinement, le GPS aux 14 millions d’utilisateurs en France veut faciliter la navigation des conducteurs amenés à effectuer les fameux « déplacements essentiels ».

Et ce dans un contexte où ses utilisateurs dans le monde parcourent en moyenne 60% de kilomètres en moins par rapport à la moyenne enregistrée en février : « en France, l'un des nombreux pays à avoir été touchés de manière significative par l'épidémie, le nombre de trajets a chuté de 83 % », précise même Waze (au passage on comprend d’autant moins que la mortalité routière n’ait baissé que de 40% le mois dernier !).

Pour aider ceux qui doivent continuer à circuler, Waze continue de mobiliser ses éditeurs de carte, dont 30 000 sont actifs chaque mois : « cette communauté passionnée, ainsi que notre équipe de gestion de crise, soutiennent actuellement 58 pays dans le cadre d'opérations d’assistance spécifiques à chaque région. Grâce à leur travail, nos cartes restent à jour et intègrent les fermetures de routes, les zones rouges, et bien plus encore, afin que les conducteurs puissent se rendre à destination en toute sécurité. »

Et la société de préciser qu’elle cherche à élargir encore le cercle de ses contributeurs. Elle a ainsi mis en place une plate-forme Covid-19 qui permet de faire passer des informations-clés concernant les fermetures de routes, les unités de dépistage médical, ou bien encore les centres de distribution de nourriture d'urgence.

Enfin, il existe une fonctionnalité inédite intégrant les services de drive, doublée d’une fonction "services en points de vente", qui permet aux entreprises de communiquer sur le fait qu'elles proposent des options alternatives de récupération des produits.