Coyote modernise son application d'aide à la conduite

À l’occasion de son vingtième anniversaire, Coyote revisite totalement son application smartphone. Avec toujours le même principe : avertir les conducteurs des aléas de la route et de la présence de radars. Pour ceux qui y voient une incitation à rouler vite, la société rappelle que la majorité des 12 millions de flashs déclenchés en 2024 ont été consécutifs à des " petits excès de vitesse dus à l'inattention." Pour ces têtes en l'air, l'appli se veut plus claire. Mais aussi plus collaborative.

Pour développer sa nouvelle interface, l’entreprise s’est appuyée sur le retour d’expérience de sa communauté " très engagée ". Selon Stéphane Curtelin, Directeur Marketing & Produits " 91 % des utilisateurs contribuent activement au service en signalant et en confirmant les alertes."

Nouveau système d’alerte

Les alertes visuelles et sonores prévenant le conducteur d’un point d’attention – zone de travaux, accident, radar — gagnent homogénéité et en visibilité. Les pictogrammes plus gros et sur fond blanc. Le signal sonore s’intensifie progressivement au fur et à mesure que le véhicule se rapproche de la zone de contrôle ou de danger, afin d’éviter les effets de surprise. Les icônes carrées, correspondant aux différents types d’alerte, dispose d'une nouvelle palette de couleur – du bleu au rouge — en fonction de l’importance du danger. Les contrôles radars demeurent toujours signalés par un pictogramme triangulaire, afin d'être mieux identifié. Enfin, l’application s’enrichie également de trois alertes météo (chaussée glissante, conditions dangereuses et visibilité réduite)

Trois modes d’affichage au menu

La nouvelle application Coyote propose trois modes d'affichage. Outre le mode standard, 'affichage standard à l’interface revue, le mode Expert priorise les limitations de vitesse et affiche les points de vigilance 30 km en amont. Le mode Carte, permet de conserver en cas d’alerte l’affichage de navigation. Les indications liées aux risques s’affichent uniquement sur le haut de l’écran. Enfin le mode sombre ou clair se fait automatiquement en fonction de la luminosité dans le véhicule.

Coyote annonce enfin une connectivité améliorée avec Android Auto et Apple CarPlay, avec la possibilité de dissocier l’affichage du smartphone de celui de l’écran du véhicule. Reste à savoir si à l’usage, ce service payant (abonnement à partir de 9,99 € / mois) tient toutes ses promesses et offre une réelle plus value utilisateur par rapport aux concurrents gratuits ?