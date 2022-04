Cupra Born VZ 230 : plus de chevaux et un prix en augmentation

Concurrente de sa propre cousine, la Volkswagen ID.3, la Cupra Born prend des watts avec l’arrivée d’une nouvelle version baptisée VZ, pour « Veloz », qui signifie « rapide » en espagnol. Le ton est donné pour cette déclinaison de 230 chevaux qui vient compléter la Born V (203 chevaux), lancée en novembre dernier sur le marché.

Plus que d’une nouvelle motorisation, la Cupra Born VZ bénéficie d’une fonction e-Boost qui offre un surplus de puissance de 26 chevaux. 204+26, le compte est bon, et offre un couple de 310 Nm à la petite Cupra.

Conséquence de cette augmentation de la puissance, le tarif est également revu à la hausse : à partir de 43 990 €, hors bonus, soit 1 290 € de plus que la Cupra V 204.

Pour ce montant, on retrouve la même batterie de 58 kWh offrant une autonomie théorique de 419 km (selon le protocole WLTP), mais aussi quelques éléments offrant plus de dynamisme : l’amortissement piloté DCC Sport, l’ESC Sport déconnectable, des disques de freins avant plus grands (340 x 27 mm), des jantes Typhoon Black de 19 pouces, des vitres arrière surteintées et un volant Supersports Cupra avec boutons satellites.

Disponible au catalogue à partir de 43 990 €, la Cupra Born VZ 230, fait aussi l’objet d’une offre de location longue durée (LLD) à partir de 319 €/mois avec apport de 5 500 € (bonus écologique de 5 000 € déduit).