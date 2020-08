Cupra Formentor (2020) : à partir de 44 670 €

Depuis son "départ" de Seat pour devenir une marque à part entière, la gamme Cupra s'étoffe. Si l'Ibiza a disparu, la Leon et sa déclinaison break sont restées et l'on note désormais 2 SUV au catalogue. L'Ateca, et maintenant le Formentor, qui arrive officiellement à la commande dans le réseau français.

Le premier modèle 100 % Cupra (comprenez par là qu'il n'est pas directement dérivé d'un modèle déjà existant chez Seat) reprend le 2.0 TSI de 310 ch de son grand frère, mais dans unf ormat plus compact, et avec une allure de coupé. Exclusivement vendu en transmission intégrale 4Drive, le Formentor a également droit à une version hybride rechargeable de 245 ch avec le quatre cylindres 1.4 TSI de 150 ch et une batterie de 13 kWh.

Pour l'heure, seuls les tarifs des versions thermiques sont connus. Une édition de lancement "Première Edition", limitée à 60 exemplaires en France, est proposée à partir de 52 815 €. Mais pour la gamme classique, il faut compter à partir de 44 670 €, hors malus. C'est 770 € de plus qu'un Cupra Ateca à motorisation équivalente.

