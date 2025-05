La concurrence : on cherche encore !

Impossible de trouver un véhicule aux prestations proches et aussi bon marché. Certes, un Toyota Rav4 aux dimensions équivalentes propose une transmission 4x4, mais le niveau de puissance bien supérieur (222 ch), l'hybridation intégrale et la finition soignée font exploser le budget (plus de 50 000 € malgré les remises actuelles).

À retenir : le plus raisonnable des 4x4 !

Certes, la conduite est encore un peu rustique à cause d'une transmission manuelle à l'ancienne et d'une insonorisation légère, mais difficile de se plaindre, le Bigster restant de loin le moins cher des 4x4 (d'autant que le malus reste contenu), sobre hors agglomération, bien amorti, sûr, pratique, suffisamment spacieux pour une famille de quatre personnes, et bien équipé ici. Un vrai bon plan, même si l'absence de certaines aides à la conduite actives limite sa note aux crash-tests, d'autant qu'il devrait conserver une bonne valeur résiduelle.

Caradisiac a aimé

Prix/équipement

Transmission efficace et peu énergivore

Train arrière multibras volontaire

Performances honnêtes

Sobriété hors agglomération

Espace préservé

Caradisiac n'a pas aimé

Commande de boîte accrocheuse

Embrayage brusque

Reprises en 6e

Bruit d'air à 130 km/h

Appétit en ville