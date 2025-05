Première finition disponible avec cette transmission, l'Expression embarque d'ores et déjà 6 airbags, radars arrière avec caméra de recul, contrôle adaptatif de vitesse en descente, jantes alliage 17”, clim auto bi-zone avec aérateurs arrière, réglage lombaire conducteur, siège passager réglable en hauteur, rétroviseurs rabattables électriquement, frein de parking électrique, console centrale avec accoudoir et rangement, banquette arrière rabattable 40/20/40, 4 vitres électriques, centralisation à distance, système multimédia tactile 10,1” avec réplication smartphone sans fil et 4 haut-parleurs, phares et essuie-glace auto.

Pour 1 800 € supplémentaires, la finition Extrême ici à l'essai ajoute jantes alliage 18”, rétroviseurs extérieurs cuivrés, barres de toit modulables, toit ouvrant panoramique, vitres arrière surteintées, carte mains libres, instrumentation numérique 10”, GPS connectée, 6 haut-parleurs, système audio Arkamys, app store Dacia, chargeur à induction, commutation automatique des feux de route, etc.