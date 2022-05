Dacia change encore de directeur du design

Dacia a un nouveau directeur du design. Il se nomme David Durand. Âgé de 49 ans, il est diplômé de l’École supérieure de design Strate Collège à Paris. Ce n'est cette fois pas une prise de guerre à la concurrence, mais une promotion interne.

Après avoir travaillé sur des concepts de Renault (dont le Koleos de 1999 et l'Ellipse de 2022), il a œuvré dans les centres de style de Renault situés en Espagne, Corée du Sud et au Brésil. Il est devenu en 2011 le directeur de gamme design Global Access, ce qui englobe les produits Dacia.

En 2020, il est nommé directeur du design extérieur de Dacia. Il a notamment planché sur le concept Bigster, qui a posé les bases de la prochaine évolution du style Dacia, que l'on retrouvera en série en 2023 avec la troisième génération du Duster. Sa nomination à la tête de l'ensemble du bureau de style ne va donc pas apporter de bouleversement aux projets en court !

Ce que l'on note, c'est le turnover à ce poste. David Durant succède à Miles Nürnberger, "qui quitte l’entreprise pour des raisons personnelles et pour poursuivre d’autres projets professionnels". Ce dernier avait été nommé à ce poste en juin 2021, il a donc tenu moins d'un an. Il était auparavant patron du design d'Aston Martin.

Rien à voir donc avec les produits essentiels de Dacia ! Mais Miles Nürnberger racontait il y a quelques jours à peine à quel point ce nouveau défi était intéressant. Dacia nous avait ainsi présenté sa stratégie "design to cost", ses solutions et astuces pour avoir des designs plus soignés tout en maîtrisant les coûts.

Et Miles Nürnberger avait pris la place d'Alejandro Mesonero, qui était lui aussi resté moins d'un an en place. Il avait été recruté après l'arrivée de Luca de Meo à la tête de Renault, les deux hommes se connaissant bien pour avoir travaillé ensemble chez Seat. Alejandro Mesonero a rejoint Stellantis, avec la mission de dessiner les nouvelles Alfa Romeo.

Un poste qui ne se refuse surement pas, mais le turnover à la tête du design Dacia intrigue. Est-il compliqué d'exister dans l'ombre de Laurens van den Acker, qui chapeaute l'ensemble des bureaux de design, et à côté de Gilles Vidal, qui s'occupe de dessiner les nouvelles Renault ?