Dacia dévoile le Duster restylé : voici tout ce qui change

Lancé fin 2017, le Duster 2 est arrivé à mi-carrière. C'est donc l'heure de l'incontournable restylage. Mais celui-ci est léger ! Il faut dire que le Duster n'avait pas vraiment pris de coup de vieux. Et chez Dacia on ne dépense jamais inutilement. Le constructeur peaufine donc son SUV, devenu la meilleure vente auprès des particuliers sur le marché des baroudeurs compacts en Europe.

Ce qui change à l'extérieur

C'est donc le service minimum. Le plus important concerne l'adoption de la nouvelle signature lumineuse de la firme, en Y, à l'avant comme à l'arrière. Les phares sont composés de LED, y compris pour les clignotants, une première pour la firme. De quoi améliorer la qualité de l'éclairage.

La calandre adopte de nouveaux décors chromés, à l'aspect plus anguleux. Le modèle, présenté avec une inédite teinte Orange Arizona, n'a cependant pas le droit au nouveau logo du constructeur !

À l'arrière, les experts remarqueront le becquet revu. Grâce à celui-ci, et à de nouvelles jantes 16 ou 17 pouces étudiées en soufflerie, l'aérodynamisme a été améliorée. À la clé : des consommations et émissions en baisse (jusqu'à 5,8 g de CO2 pour la version 4x4).

Ce qui change à l'intérieur

Plusieurs évolutions notables dans l'habitacle, qui participent à une amélioration du confort. Pour commencer, la sellerie des sièges est inédite. Le Duster reçoit de nouveaux appuie-tête (empruntés à la Clio), qui promettent une ergonomie et un maintien amélioré. Plus fins, ils font aussi progresser la visibilité dans l'habitacle.

Ensuite, le conducteur sera ravi de l'arrivée d'une nouvelle console centrale haute entre les sièges, avec un large accoudoir coulissant sur 70 mm. Cette console intègre un rangement fermé de 1,1 litre et deux prises USB accessibles pour les passagers arrière.

Au niveau de la console centrale, on ne peut manquer le nouvel écran tactile. Il passe de 7 à 8 pouces et intègre mieux l'ensemble, faisant progresser la présentation. Cet écran va avec deux nouveaux systèmes multimédia. Le Média Display intègre la radio, le Bluetooth, Apple Car Play et Android Auto. On gagne la navigation avec le Media Nav (qui a aussi une connectivité sans fil pour Apple Car Play et Android Auto).

Ce qui change pour les moteurs

La grande nouvelle, c'est enfin le retour de la boîte de vitesses automatique EDC, qui avait disparu depuis de longs mois de l'offre du Duster. Mais elle est réservée au bloc haut de gamme essence TCe de 150 ch, en deux roues motrices.

Le TCe 130 ch est toujours de la partie, mais uniquement en 4x2. Côté diesel, exit le 95 ch, il ne reste que le 115 ch, avec boîte manuelle 6 rapports, en 4x2 ou 4x4.

L'offre est toujours complétée d'une version bicarburation essence/GPL, l'Eco-G avec moteur TCe de 100 ch. Cette variante profite d'un réservoir de GPL plus grand (près de 50 % en plus). Cela permet de gagner de l'autonomie. Avec ses deux réservoirs, Dacia promet une autonomie de 1 235 km !

Les variantes deux roues motrices ont une nouvelle monte pneumatique, avec une amélioration de la résistance au roulement de 10 % (avec donc moins de CO2 rejetés). Les 4x4 ont des pneus au label 3PMSF, adaptés donc à l'hiver. Les 4x4 avec l'écran 8 pouces ont un système 4x4 Monitor enrichi. Il contient un altimètre, une boussole et affiche l'angle de tangage et l'inclinaison latérale.

Le Duster restylé sera dans les concessions en septembre.