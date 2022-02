Dacia Duster : le cap des deux millions de ventes franchi

Un véhicule low-cost peut être une poule aux œufs d'or. La preuve avec le Duster ! Depuis 2010, il s'en est écoulé deux millions d'exemplaires dans près de 60 pays. Le véhicule en est à sa deuxième génération, qui vient d'être légèrement restylée. 1 000 exemplaires du Duster sont produits chaque jour.

La France est le premier débouché du Duster, avec 454 000 ventes en douze années. Puis viennent l'Italie (258 000), l'Allemagne (211 000) et la Turquie (152 000). C'est d'ailleurs dans ce dernier pays que les clients sont les plus jeunes (42 ans en moyenne). C'est aussi la clientèle la plus familiale. Du côté du Royaume-Uni, on trouve le plus de femmes parmi les acheteurs.

Les conducteurs du Duster se trouvent principalement en milieu rural (44 % des clients pour la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni). Logique pour un baroudeur, d'autant que près d'un quart des acheteurs dit aimer la randonnée.

Mais l'argument principal d'achat, c'est évidemment le prix (pour 56 % des propriétaires de ces cinq pays). Avec le Duster, Dacia a bousculé le marché du SUV. Et si l'argument tarif reste incontournable, le Duster n'est pas vu comme un choix de véhicule par défaut.

C'est un modèle qui plaît, encore plus avec sa seconde génération qui a davantage soigné sa présentation, son confort et sa dotation. C'est même le SUV le plus acheté par les particuliers en Europe depuis 2018. Bien qu'il soit lui aussi bousculé par la pénurie de semi-conducteurs, le Duster s'est encore écoulé à 186 000 exemplaires en Europe en 2021.

À noter que le Duster, c'est également un succès avec le logo Renault. En 2021, le Losange en a vendu 41 000 en Russie et 22 000 au Brésil.