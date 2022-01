Dacia Jogger : ce qu'il faut savoir avant l'essai mercredi sur Caradisiac

Le Dacia Jogger en bref - Véhicule familial 5 ou 7 places - Moteur essence 110 ch et moteur essence/GPL 100 ch - Arrivée dans les concessions en mars 2022 - Prix de base : 14 990 €

Une formule 3 en 1 ! Pour remplacer le break Logan MCV, le monospace Lodgy et le ludospace Dokker, Dacia a conçu un seul modèle, avec un nom inédit : Jogger. Celui-ci est donc un mélange des genres, son allure étant à mi-chemin entre le break et le monospace… avec une dose de SUV, pour bien être dans la tendance actuelle. Le Jogger reprend ainsi l'accastillage baroudeur que l'on connaît sur les versions Stepway (passages de roues élargis, barres de toit…). Le résultat ne manque pas d'allure pour un véhicule low-cost.

Pour tirer les coûts vers le bas, et jouer sur les volumes des pièces produites, la marque a repris la base de la dernière Sandero. Toute la proue est ainsi identique à la citadine, y compris les portes avant. Le changement arrive au pied-milieu… avec une curieuse transition avec les portes arrière, plus hautes ! Ces portes sont d'ailleurs immenses, ce qui donne un bon accès aux places arrière.

Le Jogger est un grand gabarit, avec 4,55 mètres de longueur. Il peut embarquer 7 personnes. Il y a en deuxième rangée une banquette 2/3-1/3 et en troisième rangée deux sièges individuels. Attention toutefois : ils ne se replient pas dans le plancher. Impensable d'avoir une telle modularité à ce niveau de prix ! En version 5 places, le coffre a une capacité de 708 litres, une valeur énorme. En 7 places, il y a 160 litres avec tous les sièges installés, et 565 litres en configuration 5 places avec le 3e rang replié contre la banquette.

Le poste de conduite est celui de la Sandero, qui avait fait progresser Dacia en matière de présentation intérieure. On peut avoir un écran tactile 8 pouces, avec les connectivités Apple Car Play et Android Auto. Sur les modèles moins chers, Dacia propose le système Media Control, qui permet de connecter son smartphone pour profiter de la radio et de la navigation avec une application spéciale.

De série ou en option, le véhicule est doté de l'essentiel en matière d'équipements : freinage automatique d'urgence, détecteur d'angles morts, clim auto, carte mains libres, aide au parking avant/arrière ou encore sièges avant chauffants.

Sous le capot, il y a deux moteurs, modestes : un nouveau trois cylindres 1.0 de 110 ch et le bloc Eco-G, avec bicarburation essence/GPL, de 100 ch. Une version hybride est annoncée pour 2023.

Au menu : deux moteurs, deux finitions classiques (Essentiel et Confort) et déjà deux séries spéciales (Extreme et Extreme +).

Le moins cher des Jogger est sous les 15 000 €, prix imbattable pour une familiale de cette taille. Mais est-ce une variante trop low-cost ?

Les concurrents du Jogger

Pas simple d'en trouver. Le Jogger a déjà une formule pas banale, sorte de break/monospace/baroudeur, mais surtout il casse les prix. Il commence à 14 990 €, quand un Renault Scénic débute à 33 200 € ! Bien sûr, le Renault est mieux motorisé et mieux équipé, difficile de faire une comparaison qui tient la route sur le marché du neuf. On peut quand même penser à la Fiat Tipo SW (dès 21 990 €)… ou au marché de l'occasion récente.