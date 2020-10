Dacia retire le Dokker du marché français

A l'occasion du renouvellement d'une partie du catalogue, Dacia fait comme Mercedes : le ménage. Actuellement, si vous vous rendez sur le site officiel de la marque, vous ne trouverez que trois modèles : la nouvelle Sandero, le Duster et le Lodgy. Le Dokker a en effet été supprimé, comme le relèvent nos confrères d'Autoplus, mais ce n'est que temporaire : la prochaine nouveauté de Dacia devrait justement être la seconde génération de Dokker, variante "utilitaire" du Lodgy.

Il faudra bien cela pour ceux qui cherchent de la praticité et des volumes puisque la Logan, et surtout sa déclinaison break MCV, ne sera pas reconduite. Elle a bien été renouvelée en même temps que les Sandero et Stepway, mais Dacia a décidé de ne plus la commercialiser en France, la faute à des ventes insuffisantes.

Le Dokker sera donc le nouveau choix de prédilection des clients Dacia dans la recherche d'espace. On parle déjà de 2021 pour le renouvellement du Dokker, cette année pourrait d'ailleurs bien être chargée pour Dacia puisque va commencer à se profiler le restylage d'un certain Duster...