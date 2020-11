Dacia Sandero Stepway : rendez-vous jeudi 19 novembre pour les premières images de l'essai

Il est loin le temps où Dacia était simplement une marque low cost qui séduisait, avant tout, les gens en raison du prix d'achat imbattable. Aujourd'hui et depuis quelques années et notamment la dernière génération de Duster, le constructeur d'origine roumaine propose des modèles nettement plus aboutis tant au niveau stylistique que pour l'équipement ou le comportement routier.

Ainsi, pour cette nouvelle génération de Sandero, Dacia frappe fort. La cuvée 2020/2021 de la version baroudeuse de la citadine joue à fond la carte de la séduction. Ainsi, la différenciation avec la Sandero "normale" est encore plus flagrante avec une calandre spécifique, un capot spécialement conçu pour cette version - une première chez Dacia -, des protections de carrosserie ainsi que des boucliers inédits intégrant des skis et bien évidemment des barres de toit. L'ensemble donne indéniablement plus de personnalité à la Sandero.

À l’intérieur, la révolution continue avec une planche de bord totalement revue, qui fait preuve de modernité avec par exemple ses lignes très horizontales et son écran multimédia qui surplombe la console centrale. Les aérateurs abandonnent leur forme circulaire pour devenir rectangulaire tandis que les commandes de climatisation sont identiques à celles du Duster ou de la dernière Clio. Si les plastiques restent durs, la planche de bord est désormais parcourue par un bandeau sur toute la largeur qui apporte indéniablement une touche qualitative, jamais vue jusqu'alors.

Elaborée à partir de la même plateforme que la dernière Renault Clio, la Sandero Stepway sera animée par le bloc essence TCE 90 ch ou par le GPL ECO-G 100.

Nous vous donnons rendez-vous demain, jeudi 19 novembre pour les premières images de l'essai qui se déroulera en région parisienne au volant d'une version GPL.