Dacia Spring (2021) - Rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai

16 990 € et même 12 403 € une fois le bonus déduit, c'est le premier prix de la Dacia Spring, ce qui en fait, et de loin, la voiture électrique la moins chère du marché. Oui mais voilà, vous aurez en retour un moteur d'une puissance de 44 ch et une vitesse maximum de 125 km/h. À quel moment les concessions nécessaires pour parvenir à de tels tarifs sont trop importantes pour la rendre véritablement intéressante ?

C'est ce que nous allons déterminer demain au cours de notre essai. Et comme d'habitude, nous vous emmenons avec nous pour découvrir nos premières impressions en direct sur notre page Facebook puis en différé ici.