Si vous êtes amateurs de véhicule à transmission intégrale, vous connaissez forcément Dangel. Cette société française implantée à Sentheim dans le département du Haut-Rhin, qui emploie près d'une centaine de salariés, est devenu en l'espace de près de 50 ans LE spécialiste de la transformation de véhicules utilitaires en 4x4 prenant pour base de nombreux modèles de chez Peugeot et Citroën.

Jusqu'à aujourd'hui, cette transformation se révélait assez contraignante. Désormais, la firme alsacienne vient de mettre au point une solution électrique compatible avec tous les moteurs, y compris électriques. Ce dispositif comprend un bloc composé d'une batterie et d'un convertisseur, installé en plus du moteur d'origine pour propulser l'essieu arrière de l'utilitaire. Ce bloc apporte du couple aux roues arrière en cas de perte de motricité à cause de la neige ou de sable par exemple. La batterie est totalement autonome puisqu'elle se recharge en roulant. Pas besoin donc de la brancher.

Ce nouveau dispositif a de multiples avantages. Le premier est d'être compatible avec tous les types de motorisations, ce qui permet de s'adapter aux évolutions des différentes réglementations, mais aussi de répondre aux changements de stratégie des constructeurs. Le second est de surfer sur le développement des véhicules électriques. L'objectif de Dangel est pouvoir, grâce cette technologie, augmenter sa production. Le but visé est d'atteindre 10 000 véhicules par an. Une forte progression puisque 3 500 à 4 000 véhicules sortent aujourd'hui des chaînes de production de l'Est de la France.