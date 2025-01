Dans la catégorie des utilitaires, Mercedes prépare sa Classe V au passage au tout électrique.

Qu’il soit utilitaire, transport de personnes ou ludospace, la Mercedes Classe V est un modèle d’importance pour le constructeur à l’étoile. Pour la nouvelle génération qui arrivera en 2026, le constructeur allemand parie uniquement sur une motorisation électrique, tout en conservant le modèle actuel le plus longtemps possible avec ses motorisations thermiques. Rappelons que le modèle actuel existe aussi en version électrique EQV, un nom qui ne devrait pas être repris pour le nouveau modèle qui pourrait se nommer Classe V EV.

Purement électrique, la nouvelle génération de la Mercedes Classe V devrait faire un véritable bond en avant en ce qui concerne la conduite autonome, mais aussi en ce qui concerne son équipement. C’est que la catégorie des utilitaires évolue et il est désormais admis chez les constructeurs que ces modèles doivent être aussi confortables et aussi bien équipés qu’une luxueuse berline.

Une concurrence qui s’active

Cette montée en gamme chez Mercedes est rendue nécessaire par la probable arrivée de petits nouveaux sur le secteur dont les marques chinoises, mais aussi du coréen Kia, qui avec son PV5 veut frapper fort. Parmi les mutations qui s'opèrent dans le secteur, il y a aussi cet accord passé entre Renault et Volvo et la coentreprise « Flexis » qui donnera naissance à partir de 2026 à des utilitaires modernes et électriques. Mercedes, qui a déjà un accord avec Renault pour les petits utilitaires, a d’ailleurs été sollicitée pour s'impliquer dans cette société, mais la marque allemande a décliné l’offre.

Modernité assumée et style remanié

Pour la Mercedes Classe V, la marque allemande met les moyens et change totalement son modèle, sur le plan technique comme celui du style. Qu’il soit fourgon utilitaire, taxi ou d'un mini-van pour les familles, la Classe V sera ultramoderne. On le voit à tous les capteurs et caméras qui sont installés tout autour du véhicule, la Classe V sera à la pointe de la technologie en matière de conduite autonome. Pour le style, le camouflage ne permet pas de voir grand-chose, on se rend juste compte que la ceinture de caisse est très haute et la partie vitrée latérale moins importante que sur l’actuelle génération. La Classe V cède aussi à la mode des poignées affleurantes et reçoit un essieu arrière directeur pour être plus efficace dans les manœuvres comme à vitesse élevée. Ce modèle devrait être commercialisé au début de l’an prochain.