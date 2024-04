Renault, Volvo et CMA-CGM veulent métamorphoser la livraison

Cinq jours après avoir confirmé la construction de ses futurs modèles utilitaires nouvelle génération dans son usine de Sandouville, le patron du groupe Renault, a officiellement lancé Flexis. Une coentreprise détenue à parts égales avec Volvo (45 % chacun) et CMA-CGM (10 %) chargée de fabriquer le fourgon de demain. « L’offre de Flexis n’existe pas en Europe. Nous voulons créer un ensemble unique, qui rassemble les véhicules, le logiciel et les services », salue Luca de Meo, directeur général de Renault. « Une plateforme de rupture » conçue pour être 100 % électrique dont la flexibilité permet de nombreuses variantes et de s’adapter à la demande client.

Une plateforme, trois architectures

Élaborés à partir de la plateforme unique « skateboard » les fourgons seront déclinés en trois silhouettes : un petit fourgon, un châssis-cabine et un fourgon grand volume. Deux types batteries, venues de deux fournisseurs différents, seront proposés. « L’autonomie devrait être comprise entre 200 et 400 km, là où se concentre la demande » détaille Krishnan Sundararajan, Directeur opérationnel Flexis. Et d’insister sur la technologie 800 V utilisée « une première sur un fourgon, qui permet une recharge complète en 18 minutes ». Les futurs fourgons seront également proposés avec deux longueurs de châssis distincts. Flexis cible la livraison du dernier kilomètre, un secteur à fort potentiel. Philippe Divry CEO Flexis, « estime qu’un tiers des personnes qui se déplacent aujourd’hui en magasins, se fera livrer dans les années à venir ». D’où l’importance d’apporter aux logisticiens des process de livraison plus précis.

Vendre à d’autres marques

Concernant le nom de marque des futurs modèles Luca de Meo à rappeler que « Flexis est un nom juridique ». Les fourgons pourront être commercialisés sous la marque Renault, mais aussi par d’autres marques intéressées avec la possibilité de « fournir nos véhicules en marque blanche », explique Philippe Drivy. L’association tripartite entend fédérer d’autres investisseurs. Luca de Meo, Directeur Général de Renault Group se dit « très ouvert à tout partenariat pertinent, notamment auprès de partenaires industriels, capables de faire croître notre offre. » Et d’ambitionner, vouloir réaliser « avec ce produit une norme en Europe. »