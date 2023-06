Renault : un million de Trafic produits à Sandouville

Heureux qui comme un Néerlandais a reçu son tout nouveau Renault Trafic. Mais pas n’importe quel Trafic : le millionième du nom fabriqué à l’usine Renault de Sandouville, en Normandie près du Havre. Les clés de cet exemplaire particulier ont été récemment remises à son nouveau propriétaire, dirigeant d’une société hollandaise.

L’usine de Sandouville a donc produit un million de Renault Trafic en moins de 10 ans. La production du fourgon et de ses dérivés a en effet débuté en 2014 au sein du site normand, entièrement consacrée à cet utilitaire. Autrement dit, 600 Renault Trafic sortent chaque jour de cette usine, soit un véhicule toutes les 80 secondes.

Bientôt l'électrique

Né en 1980, le Renault Trafic premier du nom était construit à l’usine de Creil en France. Le Trafic deuxième génération a quant à lui quitté l’hexagone pour être assemblé à Barcelone en Espagne et à Lutton en Grande-Bretagne. C’est en 2010 que Renault décide de relocaliser la production du Trafic III à Sandouville, pour un début de production en 2014. Jusqu’à cette date, depuis 1964 et durant 50 ans, le site de Sandouville produisait l’essentiel des véhicules haut de gamme de la marque.

Au total depuis sa naissance, le Renault Trafic s’est vendu à quelque 2,5 millions d’exemplaires dans plus de 50 pays à travers le monde. Et l’histoire continue : le Trafic E-Tech, version 100 % électrique du fourgon, sera très prochainement mis en production sur les chaînes de Sandouville.